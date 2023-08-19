Türkiye’nin yaşanılacak en güzel şehirleri belli oldu! Bu listeyi gördükten sonra o iller nüfus patlaması yaşayacak! İlk sıradaki il herkesi şaşırtacak

Ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'de yaşamak için en iyi şehirlerin belirlendiği bir liste yayınladı. Liste, şehirlerin yaşam kalitesine göre sıralandı ve sonuçlar oldukça ilgi çekici. Türkiye'nin yaşam kalitesine göre en iyi şehirleri belirlemek üzere Forbes ekonomi dergisi tarafından yayınlanan liste sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre, Türkiye'de yaşamak isteyenler için en ideal şehirlerin sıralaması ortaya çıktı. İstanbul, genel indeks puanıyla birinci sırayı alarak ülkenin en yaşanabilir şehri olarak öne çıkarken, diğer büyük şehirler de listenin üst sıralarında yer aldı.

Türkiye'nin en yaşanabilir şehri, genel indeks puanı 68,9 olan İstanbul oldu. İstanbul'un zengin kültürel mirası, çeşitlilik ve dinamizmi, bu başarıda önemli bir etken olarak öne çıkıyor. İstanbul'u takip eden ikinci şehir, 66,13 endeks puanı ile Ankara oldu. Ankara, yaşam kalitesi açısından ülkemizin en önde gelen şehirleri arasında yer alsa da, birinci sırayı İstanbul'a kaptırdı.





Türkiye'nin üçüncü en yaşanabilir şehri ise genel indeks puanı 62,39 ile İzmir oldu. Ege'nin incisi olarak anılan İzmir, sahip olduğu doğal güzellikler ve yaşam tarzıyla listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

Listede dikkat çeken diğer şehirler arasında Tekirdağ, Kocaeli ve Antalya da yer alıyor. Bu şehirler, genel endeks puanlarına göre sırasıyla 61,46; 59,98 ve 59,1 puanla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri arasında yer buldular.

Listenin devamında ise Yalova, Bursa, Eskişehir ve Trabzon gibi şehirler sıralanıyor. Yalova, genel endeks puanı 58,07 ile yedinci sırayı alırken, Bursa 57,13 puanla sekizinci sırada kendine yer buldu. Eskişehir ise 56,84 endeks puanı ile dokuzuncu sırayı elde etti. Listenin sonuncusu ise 53,38 puanla Trabzon oldu.

Forbes'un açıkladığı bu liste, Türkiye'deki şehirlerin yaşam kalitesini değerlendirerek sıralanmış ve İstanbul'un birinci sırayı almasıyla dikkat çekmiştir. Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler de listenin en üst sıralarında yer alarak Türkiye'nin çeşitli yaşam fırsatları sunan bölgelerini yansıtmaktadır. Bu değerlendirme, Türkiye'de yaşamak isteyenler için faydalı bir rehber niteliği taşımaktadır.