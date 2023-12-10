Turşu kurarken bu püf noktasını deneyin! Somer şefin gizli sırrıyla kıtır kıtır oluyor

MasterChef yarışmasında jüri olan ünlü şef Sivrioğlu muhteşem turşu kurmanın tüm tüyoları anlattı. İşte Şef Sommer'ın turşu yapımına dair detayları.

SOMER ŞEF'TEN KÜTÜR KÜTÜR TURŞU TARİFİ

Tanınmış şef, beslenmemizin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşunun altın orana göre kurulması gerektiğini vurguladı. Bu yöntemle yapılan turşuların çok lezzetli olduğunu, uzun süre bekleseniz bile erimediğini de anlattı.

Malzemeler

Bir çay bardağı üzüm sirkesi

Bir litre su

Üç kaşık kaya tuzu





İnce dilimlenmiş yarım limon

Fermantasyonu sağlaması için dört beş tane nohut

Turşu yaparken en mühim tüyolarından biri, turşu için seçtiğiniz sebzeleri, içinde bulunduğu kavanozun içine bastırmaktır. Bunun yanı sıra turşunun su oranı da düşük tutulmalıdır. Turşuyu hazırladıktan sonra en az iki haftadan bir aya kadar dinlenmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde turşuların olgunlaşmaları zorlaşacaktır. Turşuların vaktinde olgunlaşması ve fermantasyon işleminin gerçekleşebilmesi için kavanozun kapağı kesinlikle açılmamalıdır.