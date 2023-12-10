Turşu kurarken bu püf noktasını deneyin! Somer şefin gizli sırrıyla kıtır kıtır oluyor
Tanınmış şeften kütür kütür turşu tarifi! Somer Sivrioğlu turşunun ipuçlarını verdi! Detaylar haberimizde.
MasterChef yarışmasında jüri olan ünlü şef Sivrioğlu muhteşem turşu kurmanın tüm tüyoları anlattı. İşte Şef Sommer'ın turşu yapımına dair detayları.
SOMER ŞEF'TEN KÜTÜR KÜTÜR TURŞU TARİFİ
Tanınmış şef, beslenmemizin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşunun altın orana göre kurulması gerektiğini vurguladı. Bu yöntemle yapılan turşuların çok lezzetli olduğunu, uzun süre bekleseniz bile erimediğini de anlattı.
Malzemeler
Bir çay bardağı üzüm sirkesi
Bir litre su
Üç kaşık kaya tuzu
İnce dilimlenmiş yarım limon
Fermantasyonu sağlaması için dört beş tane nohut
Turşu yaparken en mühim tüyolarından biri, turşu için seçtiğiniz sebzeleri, içinde bulunduğu kavanozun içine bastırmaktır. Bunun yanı sıra turşunun su oranı da düşük tutulmalıdır. Turşuyu hazırladıktan sonra en az iki haftadan bir aya kadar dinlenmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde turşuların olgunlaşmaları zorlaşacaktır. Turşuların vaktinde olgunlaşması ve fermantasyon işleminin gerçekleşebilmesi için kavanozun kapağı kesinlikle açılmamalıdır.