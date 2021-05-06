TÜVTÜRK iletişim, müşteri temsilcisi direkt bağlanma telefon numarası

Tüvtürk çağrı merkezi ile iletişime geçmek için 0850222 88 88'i arayınız. İnceleme tamamlandıktan sonra müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca çevrimiçi olarak da bağlanabilirsiniz. Tüvtürk'ün resmi web sitesindeki bağlantıya tıklayarak Tüvtürk müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Burada gösterilen başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz. Çağrı merkezi haftanın 6 günü 08:00 - 20:00 saatleri arasında açıktır. Çağrı ücretleri masrafları size ait olacak şekilde hesaplanacaktır.

Tüvtürk müşteri hizmetlerinden araç muayenesi hakkında bilgi almak

Araç ve sahibi hakkında daha fazla bilgi almak için Tüvtürk çağrı merkezinden araç muayene bilgilerini almanız gerekmektedir. Bu bağlamda verilen bilgiler aşağıdaki gibidir:

Araç sahibinin adı, araç numarası plakası araç numaralı mobil araç sürücünün açık adresi

Bu bilgiler verildiğinde, en son araç arama durumuna, araç arama verilerine ve diğer araç verilerine erişebileceksiniz. Bu bilgilere erişmenin tek yolu telefonlar değildir. Tüvtürk müşteri hizmetlerine erişimi olan diğer kanallar şöyle:

Dilekçe veya mektup yazılması

0212 285 0646 faks numarasını kullanarak Tüvtürk müşteri hizmetleri temsilcinizle iletişime geçmek için e-posta ile faks gönderin. Telefonla iletişimin kurulduğu merkezi telefonla iletişime geçin.

Kurum, müşteri temsilcileriyle çok kanallı iletişim ihtiyacını değerlendiriyor. Veriler, tüm iletişim kanallarından müşteri ilişkilerinden sorumlu tek bir merkezi kaynaktan toplanır. Bu şekilde başkanlık yardımıyla müşteri talepleri reddedilmeyecektir.

Tüvtürk müşteri hizmetlerinden ürün ve hizmetler hakkında bilgi almak

Birliği Direktifleri 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik Karayolları Trafik Yönetmeliği.

Bu yönergelere dayanarak, kurumdan araç muayeneleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tüvtürk müşteri hizmetlerinden şikayet oluşturmak

Tüvtürk çağrı merkezi hizmetinden bilgi almak için istenilen alandan iletişim kurulabilir. İletişim kurulduktan sonra, insanlardan gerektiğinde yetkili kişilerin çalışmalarına katkıda bulunmaları istenebilir. Tüvtürk'ün araç muayene faaliyetleri hakkında bilgilerle kurumun hangi kuralları ve düzenlemeleri belirlediğini, hangi kontrol noktalarının kullanılması gerektiğini vb. Öğrenebilirsiniz. Çalışan araç muayene sistemine uygulanan kural ve düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:

Tüvtürk çağrı merkezine şikayette bulunmak için doğrudan müşteri hizmetleri temsilcinizle konuşmanız yeterlidir. Bir aracı incelerken yapabileceğiniz tüm hataları ve aracı incelemek için kullanılan ekipmanlarla ilgili endişelerinizi yetkililerle paylaşabilirsiniz. Şikayette bulunmak isterseniz, iletişim bilgileriniz de toplanacaktır. Yetkililer, gerekirse saha çalışmasında şikayetinizi araştıracaktır.

Tüvtürk müşteri hizmetlerinden araç muayene randevusu almak

Tüvtürk çağrı merkezinden aracı kontrol etmek için randevu almak için çağrı merkezi ile iletişime geçin veya web sitesinden bir form doldurun. Tüvtürk müşteri hizmetlerine e-posta yoluyla form gönderilerek ulaşılabilir. Uygun araç muayene tarihleri ​​size bildirilecektir. Arabanızı inceleme için ruhsata sahip olmanız gerekir.

Çağrı merkezinden araç kontrolü randevusu ücretsizdir. Araç muayenesini geçemeyen araçlar için bir aylık ek onarım süresi vardır. Bu ay içinde sürücünün sorunu çözmesi gerekecek. Bundan sonra ikinci bir anlaşma var ve araç elden geçirilecek. Belirtilen ay içerisinde randevu yapılmazsa ücretsiz deneme hakkı sona erer.