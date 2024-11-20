Uluslararası Ankara Caz Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Caz Derneği işbirliğinde düzenlenen 28'inci Uluslararası Ankara Caz Festivali, Kerem Görsev Trio konseriyle başladı.

Bu yıl "Caz Enerjisi" temasıyla faaliyet gösteren festival, 30 Kasım'a kadar birçok caz sanatçısını Ankaralılarla buluşturacak.

Türk Cazının Yükselişi

Caz Derneği Başkanı ve festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, cazın Türk sanatı ve müziğiyle harmanlanması için çalıştıklarını vurguladı. Varoğlu, Türk caz sanatçılarının yurt dışında daha fazla tanınabilmesi adına önemli adımlar attıklarını ifade etti.

“Dernek olarak 100'ün üzerinde genç sanatçı yetiştirdik. Dünyanın her yerinde ülkemizi temsil ediyorlar, bu çok güzel bir gelişme.” diyen Varoğlu, müzisyenlerin sayısı arttıkça caz müziğinin daha geniş kitlelere ulaştığını belirtti. “Bence 21. yüzyılın müziği caz.” şeklinde konuştu.

Ankara'nın Caz Dinleyicisi

Piyanist Kerem Görsev, festivalin açılışında 28 yıl önce de sahne aldığını hatırlatarak, bu yıl konserinde geçen ay çıkardığı albümünden parçalar çalacağını söyledi.

Caz müziğe olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Görsev, “Ankara'nın çok özel bir caz dinleyicisi var.” dedi. Görsev, dinleyicilere sahneden iyi bir hikaye anlatmanın önemini vurgulayarak, bu şekilde insanların caz müziğiyle daha derin bir bağ kurabileceğini ifade etti. “İnsanlar konserden dönerken o müziğin hayalinde gidip başka şeyler araştırabilirler. Başka cazlar dinleyebilirler, böylelikle caza tutkuyla bağlı olabilirler.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Caz Derneğince 28'incisi düzenlenen "Uluslararası Ankara Caz Festivali"nin açılışı Kerem Görsev Trio konseriyle yapıldı. Bu yıl "Caz Enerjisi" temasıyla düzenlenen festival, 30 Kasım'a kadar farklı mekanlarda birçok caz sanatçısını Ankaralılarla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Caz Derneğince 28'incisi düzenlenen "Uluslararası Ankara Caz Festivali"nin açılışı Kerem Görsev Trio konseriyle yapıldı. Bu yıl "Caz Enerjisi" temasıyla düzenlenen festival, 30 Kasım'a kadar farklı mekanlarda birçok caz sanatçısını Ankaralılarla buluşturacak.