Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu Açıldı: Bakan Ersoy'un Vurgu Dolu Konuşması

Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu Açılışı Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şair ve düşünür Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yılı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılışında konuşma yaptı. Sempozyum, Ankara Üniversitesi işbirliğiyle Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hakikatin Peşindeki Bir Yaşam

Konuşmasında Bakan Ersoy, Karakoç'un yaşamının bir hazine olduğunu belirterek, "Sezai Karakoç çok erken yaşlardan itibaren farklı bir karakter ortaya koymuş, dar kalıpların içine hapsedilmeyeceğini göstermiştir. Onun hayatındaki bu derinlik bizim düşünce dünyamızı da zenginleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Şiirleri Unutulmayacak

Bakan Ersoy, Karakoç'un öne çıkan eserlerinden de alıntılar yaparak, üstat şairin 'Kar', 'Mona Roza', 'Balkon', 'Şahdamar' ve 'Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine' gibi eserlerinin unutulmayacağını vurguladı.

Diriliş Düşüncesinin Temsilcisi

Ersoy, Karakoç'un diriliş düşüncesiyle bir toplumun yeniden uyanışını sağladığını ifade ederek, "88 yıllık yaşamında sadece haysiyetli bir ömür sürdürmenin gayesiyle hareket etti. Hakikati söylemekten asla tereddüt etmedi." şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Bir Örnek

Bakan Ersoy, Karakoç'un sözlerinin gençler için çok önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti: "Diriliş nesli onun vasiyetini yerine getirecektir. Bizler de üstadımızın hatırasını yaşatmak için Bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesaj

Sempozyumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan, "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu’nun, üstat Karakoç’un yeni nesiller tarafından daha iyi tanınmasına vesile olmasını diliyorum. O, kalplerdeki zincirlerin kırılmasına öncülük etmiş bir şahsiyettir" ifadelerine yer verdi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Açılışta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve Sebilürreşad Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Bayhan gibi önemli isimler de yer aldı. Sempozyum, iki gün sürecek ve 29 Mayıs'ta Sezai Karakoç'un mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde devam edecek.

Şair, düşünür ve fikir adamı Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda konuştu.

Şair, düşünür ve fikir adamı Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda konuştu.