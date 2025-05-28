DOLAR
39,08 -0,08%
EURO
44,28 0,05%
ALTIN
4.154,67 -0,34%
BITCOIN
4.203.927,7 1,85%

Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu Açıldı: Bakan Ersoy'un Vurgu Dolu Konuşması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sezai Karakoç'u anlatarak, onun hakikat peşindeki yaşamını ve genç nesillere örnek teşkil eden vasiyetini paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 13:22
Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu Açıldı: Bakan Ersoy'un Vurgu Dolu Konuşması

Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu Açılışı Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şair ve düşünür Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yılı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılışında konuşma yaptı. Sempozyum, Ankara Üniversitesi işbirliğiyle Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hakikatin Peşindeki Bir Yaşam

Konuşmasında Bakan Ersoy, Karakoç'un yaşamının bir hazine olduğunu belirterek, "Sezai Karakoç çok erken yaşlardan itibaren farklı bir karakter ortaya koymuş, dar kalıpların içine hapsedilmeyeceğini göstermiştir. Onun hayatındaki bu derinlik bizim düşünce dünyamızı da zenginleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Şiirleri Unutulmayacak

Bakan Ersoy, Karakoç'un öne çıkan eserlerinden de alıntılar yaparak, üstat şairin 'Kar', 'Mona Roza', 'Balkon', 'Şahdamar' ve 'Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine' gibi eserlerinin unutulmayacağını vurguladı.

Diriliş Düşüncesinin Temsilcisi

Ersoy, Karakoç'un diriliş düşüncesiyle bir toplumun yeniden uyanışını sağladığını ifade ederek, "88 yıllık yaşamında sadece haysiyetli bir ömür sürdürmenin gayesiyle hareket etti. Hakikati söylemekten asla tereddüt etmedi." şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Bir Örnek

Bakan Ersoy, Karakoç'un sözlerinin gençler için çok önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti: "Diriliş nesli onun vasiyetini yerine getirecektir. Bizler de üstadımızın hatırasını yaşatmak için Bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesaj

Sempozyumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan, "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu’nun, üstat Karakoç’un yeni nesiller tarafından daha iyi tanınmasına vesile olmasını diliyorum. O, kalplerdeki zincirlerin kırılmasına öncülük etmiş bir şahsiyettir" ifadelerine yer verdi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Açılışta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve Sebilürreşad Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Bayhan gibi önemli isimler de yer aldı. Sempozyum, iki gün sürecek ve 29 Mayıs'ta Sezai Karakoç'un mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde devam edecek.

Şair, düşünür ve fikir adamı Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm...

Şair, düşünür ve fikir adamı Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda konuştu.

Şair, düşünür ve fikir adamı Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm...

Şair, düşünür ve fikir adamı Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
70 Yıllık Evlilikte Nikah Tazeleme: Depremzede Çiftin Duygu Dolu Anı
2
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
3
Trabzon'da Türk Mutfağı Haftası: Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtıldı
4
Mescid-i Haram'da Kabe'nin İnşası Sergisi Açıldı
5
Ardahan Göle'de Çiçeklerle Dolu Ovada Bisiklet Etkinliği
6
Erzurum'da 600 Öğrenciye Unutulmayan Mesleklerin Eğitimi Verildi
7
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Yankılı Tepeler' Performansı

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!