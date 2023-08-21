Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Çekmeköy, Esenler o ilçelerde oturanlar yandı! Bu kez durum çok vahim

Ülkemizde büyük İstanbul depremi ihtimali üzerine süregelen uyarılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe ilçe tarama sonuçlarını paylaşmasıyla daha da somut bir boyut kazandı. Geçtiğimiz 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok can kaybı yaşandı. Bu depremler 11 ilde hissedilirken, Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Deprem uzmanları ise özellikle İstanbul için ciddi bir uyarıda bulunuyor.



35 BİN BİNA RİSKLİ ÇIKTI





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "bina tarama projesi"nin ilk sonuçları, gelecekteki olası deprem riskini daha da derinleştiriyor. 35 bin binanın taraması sonucunda, bu binaların yarısının "yüksek riskli" olarak değerlendirildiği ortaya çıktı.

Kent genelinde, acil olarak yıkılması veya güçlendirilmesi gereken 207 bin binanın tespit edildiği ve riskli yapıların bulunduğu 10 dönüşüm alanında 77 bin kişinin yaşadığının belirlendiği kaydediliyor.

İBB'nin, "Risk Analiz Çalışması Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi" adını verdiği bu çalışma, depremle ilgili bir adım olarak dört yıl önce başlatıldı. İlk aşamada Silivri ve Avcılar'da 2000 öncesi yapılan binaların depreme dayanıklılığı ölçüldü. Bu uygulama daha sonra tüm ilçelere yayıldı. Günlük başvuruların 22 bini bulduğu bir noktada, şu an ise daha düşük rakamlarda seyrediyor. Ancak, elde edilen tarama verileri, İstanbul'un yapı stoğunun depreme karşı oldukça savunmasız olduğunu gösteriyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, tarama sonuçlarına ilişkin bilgi vererek 35 bin binanın tarama testlerinin yapıldığını ve bu binaların yarıdan fazlasının "yüksek riskli" olarak belirlendiğini paylaştı.

Toplamda 159 bin 803 başvurunun yapıldığı ve Kadıköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Fatih ve Maltepe'nin başvuruların öne çıktığı görülüyor. İBB ekiplerinin bugüne kadar 35 bin binada inceleme yaptığı, incelemelerin özellikle riskli ilçelerde yoğunlaştığı kaydedildi. Avcılar, Silivri, Zeytinburnu, Fatih ve Bağcılar'da yapılan incelemelerin sayısı dikkat çekti.

Taramalardan elde edilen sonuçlara göre, incelenen 35 bin binanın 7 bin 378'i "ağır hasarlı" olarak sınıflandırıldı. 10 bin bina "yüksek riskli," 6 bin 668 bina "orta derece riskli," 10 bin 890 bina ise "düşük risk grubu" olarak belirlendi. Bu sonuçlar, özellikle deprem öncesi riskli görülen binaların yanı sıra daha yeni yapıların da dikkate alındığını gösteriyor.

İBB'nin İTÜ ile işbirliği sonucu elde ettiği verilere göre, İstanbul genelinde 207 bin riskli yapının bulunduğu belirtildi. Bu, İstanbul'daki toplam bina sayısının altıda birine denk geliyor. Bu verilere göre, 10 öncelikli dönüşüm alanı belirlendi ve bu alanlarda 77 bin 212 kişinin yaşadığı ifade edildi.

İstanbul'da büyük deprem riski ve bina durumu giderek daha büyük bir endişeye dönüşüyor. İBB'nin yürüttüğü proje, şehirdeki yapıların depreme karşı dayanıklılığının ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu sonuçlar, depreme dayanıklı bina inşası ve kentsel dönüşümün aciliyetini bir kez daha ön plana çıkardı.