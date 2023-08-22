Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Çekmeköy, Esenler o ilçelerde oturanlar yandı! Bu kez durum çok vahim

İstanbul'da bina tarama sonuçları açıklandı. Binalar çürük! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DA RİSKLİ BİNALAR

6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin ardından gözler İstanbul için yapılan uyarılara çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bina tarama projesinde incelediği 35.000 binanın yarısı yüksek riskli çıktı. İstanbul'da 207.000 binanın yıkılması ya da güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıkarken bu yapıların olduğu alanda 77.000 kişinin yaşadığı tespit edildi. İBB deprem için dört yıl önce Risk Analiz Çalışması Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi'ni başlattı. İlk aşamada Silivri ve Avcılar'da 2000 yılından önce inşa edilen binaların sismik güvenliği ölçülerek uygulama tüm ilçelerde yaygınlaştırıldı. Yaşanan 6 Şubat depreminden sonra başvurular 22.000'e ulaşmıştı şu an ise başvurular iki haneli rakamlarda. Taramalardan elde edilen ilk veriler ise İstanbul binalarının depreme karşı oldukça hassas olduğunu gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe katıldığı programda 35.000 binanın tarama testlerinin sonuç verdiğini ve bu binaların yarısının yüksek riskli olduğu sözlerine yer verdi. Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu Hızlı Tarama Testlerine 159.803 başvuru geldiğini, Kadıköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Fatih ve Maltepe'nin öne çıkan ilçeler olduğunu söyledi.





Bina tarama işlemleri tamamlanan ilçeler ise şu şekilde; Avcılar, Silivri, Zeytinburnu, Fatih ve Bağcılar. Tarama işlemleri yapılırken öncelik eski yapılardaydı fakat İstanbullu vatandaşların talepleri üzerine il genelinde bir tarama çalışması başlatıldı ve 99 depremi sonrası yapılan binalarında incelemeye alındığı görüldü. İstanbul ilinde 207.000 riskli bina olduğu saptandı. Bu sonuçların ardından İBB Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Tuzla ve Kartal'ı öncelikli alan olarak belirledi. Bu alanlarda toplam 4.907 yapının olduğu belirtildi. İBB Genel Sekreter Yardımcı Gökçe 207.107 binanın riskli olduğunu söyledi. İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği çalışmalarına göre İstanbul'daki bulunan tüm binalar en geç iki yıl içerisinde incelenecek. İncelemeler sonucunda risk sınıfı saptanarak riske göre etiketler bina girişlerine asılacak. “A” ve “B” sınıfı olanlar için yeşil etiket, “C” sınıfı alanlar mavi etiket, “D” ve “E” sınıfı olanlar için kırmızı etiket yapıştırılacak. Bu sayede vatandaşlar ev almak ya da kiralamak istediğinde bu etiketlere bakarak güvenli bir şekilde ev satın alabilecek ya da kiralayabilecekler.