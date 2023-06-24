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Ümraniye'de İş Makinesi ile Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması

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Ümraniye'de İş Makinesi ile Otomobil Sürücüsü Arasında Yol Vermeme Tartışması
İstanbul Ümraniye'de iş makinesi ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu iş makinesi operatörü, kepçeyle araç sürücüsüne vurmaya çalıştı.

İstanbul Ümraniye'de seyir halinde olan iş makinesi ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu iş makinesi operatörü, kepçeyle araç sürücüsüne vurmaya çalıştı. Olay, vatandaşların mobil cihaz kameralarına yansıdı.

Olayın yaşandığı Ümraniye'de ikili, yaşanan tartışma sonrasında olay yerinden uzaklaştı.

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