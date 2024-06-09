Üniversiteye lise, ön lisans, lisans mezunu personel alımı! KPSS 50 puan yetiyor

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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 72 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Akdeniz Üniversitesi işe alım ilanı yayınladı. Sağlık personeli ve sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Kota koşulları ve başlık bilgileri.

Akdeniz Üniversitesi personel alımına ilişkin ilan yayımlandı. 6 Haziran 2024 tarihinde yayımlanan personel alım ilanına göre Akdeniz Üniversitesi'ndeki açığın kapatılması amacıyla 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu çerçevesinde KPSS puanına göre mülakatsız 72 personel alımı yapılacak. 4/B maddesi hükümlerine göre. Kota dağıtımı ve bildirimi ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyoruz.

LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU KONTENJAN DAĞILIMI:

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE) BÜNYESİNE 211 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR.

43 Hemşire alımı yapılacak.

2 Biolog alımı yapılacak.

1 Sağlık Fizikçisi alımı yapılacak.

17 Sağlık Teknikeri alımı yapılacak.

2 Laborant alımı yapılacak.

2 Büro Personeli alımı yapılacak.

2 Destek Personeli alımı yapılacak.

2 Tekniker alımı yapılacak.

1 Teknisyen alımı yapılacak.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Akdeniz Üniversitesi'ne personel alımı 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen standartlar kapsamında gerçekleştirilecektir. Buna göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, vatandaşlıktan çıkarılmamış olmaları, görevlerini yapmalarına engel olacak sağlık sorunlarının bulunmaması, güvenlik soruşturması ve kayıt taramalarından olumlu sonuç alabilmeleri, Cezai mahkumiyet bulunmaması, Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamamış veya askerlik ile ilgisi bulunanlardan “şart aranacak.

EĞİTİM NİTELİKLERİ İSE ŞÖYLEDİR:

























MÜLAKAT YAPILMAYACAK!

Akdeniz Üniversitesi personel alımlarında KPSS Puan Sıralaması kullanılacaktır. KPSS puanlarına göre değerlendirme yapıldıktan sonra adaylar kontenjanlara göre atanacak ve adaylara yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Akdeniz Üniversitesi personel alımı başvuruları 6 Haziran 2024 tarihinden itibaren 15 gün sürecek olup, başvurunun en geç 26 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Kayıt, öncelikle elektronik başvuru formunun doldurulması ve ardından gerekli belgelerle birlikte doğrudan Üniversiteye teslim edilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Başvuru Formu Adresi: http://personelbasvuru.akdeniz.edu.tr/personelkayit

BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Başvurular KPSS puanları ile yapılacak olup, değerlendirmeler KPSS kullanılarak yapılacaktır. Bu kapsamda yerleştirme sonuçları en yüksek puandan en düşük puana doğru derecelendirilerek açıklanacaktır.