Ünlü doktor uyardı! Sosyal medya fenomenlerinin bu oyununa sakın gelmeyin

Sosyal medya platformları, günümüzde milyonlarca insanın günlük yaşamını etkileyen bir araç haline geldi. Ancak son zamanlarda, özellikle Instagram ve Tiktok gibi popüler platformlarda yer alan sosyal medya fenomenlerinin, zayıflama ürünleri önerirken aldığı rol tartışmalara neden oluyor. Uzmanlar, bu fenomenlerin zayıflama ürünleri konusundaki önerilerine ciddi eleştiriler getiriyor.

Kilo sorununu çözmek isteyenler için uzmanlar tarafından önerilen en sağlıklı yol, dengeli beslenme ve düzenli egzersizdir. Ancak günümüzün hızlı tempolu yaşam tarzı, birçok kişiyi bu sağlıklı adımları atmakta geciktirebiliyor. İşte bu noktada, sosyal medya fenomenlerinin önerdikleri kolay ve hızlı çözümler cazip gelebiliyor.





Ancak bu tür zayıflama ürünlerinin uzmanlar tarafından sorgulandığını görmekteyiz. Profesör Doktor Vedat Göral, özellikle bitki çayları gibi ürünlerle kısa sürede büyük kilo kaybı yaşayan ve ardından ciddi sağlık sorunları yaşayan vakaların bulunduğunu belirtiyor. Göral, kilo vermenin bilimsel bir yaklaşım ve uzmanlık gerektiren bir konu olduğunun altını çiziyor. Kolesterol seviyesi, karaciğer ve şeker durumu gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.





Diyetisyen Merve Başgöze ise, sosyal medya fenomenlerinin kendi ürettikleri ürünleri pazarlayarak büyük zayıflama vaatlerinde bulunduğuna dikkat çekiyor. Bu tür yaklaşımların sağlık açısından riskli olduğunu ve uzmanların denetimine tabi olması gerektiğini ifade ediyor. Aynı zamanda, bazı fenomenlerin ürünlerinin yan etkisi olmadığını iddia etmelerine karşın, bu iddiaların dayanağının sorgulanması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, sosyal medya fenomenlerinin zayıflama ürünleri önermeden önce doktorlarına danışmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Kilo verme sürecinin sağlıklı ve bilimsel temellere dayalı olması gerektiğini vurguluyorlar. Sonuç olarak, sosyal medyanın etkisi altında kalmadan önce uzman görüşüne başvurmanın önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.