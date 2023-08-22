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Ünlü iki firmadan alışveriş yapanlar yandı! Su değil zehir içiyormuşuz

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Ünlü iki firmadan alışveriş yapanlar yandı! Su değil zehir içiyormuşuz
Hızlı tüketim malları sektöründeki rekabet ihlali iddiaları yakından inceleniyor. Rekabet Kurumu, Erbak Uludağ ve Namet Gıda'ya soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin hızlı tüketim malları sektöründe önde gelen üretici firmaları Erbak Uludağ ve Namet Gıda hakkında ciddi bir adım attı. 

REKABET İHLALİ NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

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Detaylara göre, hızlı tüketim malları sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren şirketlerin, rekabetin sağlanması amacıyla belirlenen fiyatları değiştirme yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiaları üzerine Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ile Namet Gıda Sanayi A.Ş. hedef alındı. Kurum, bu iki şirketin faaliyetlerinin, rekabetin adil ve sağlıklı şekilde işlemesine zarar verdiğine dair iddiaları araştırmak amacıyla ön araştırma süreci başlattı.

Ön araştırma, ilgili firmaların faaliyetleri, belgeleri ve sektördeki tespitlerin incelenmesi sonucunda Rekabet Kurulu tarafından değerlendirildi. Aldığı bilgi ve belgeleri titizlikle gözden geçiren Kurul, Erbak Uludağ A.Ş. ve Namet Gıda A.Ş. arasındaki rekabet ihlali iddiaları nedeniyle farklı gerekçelerle soruşturma açılmasına karar verdi.

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