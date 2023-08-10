Ünlü profesör İstanbul depremi için konum verdi! O il ve ilçelerde yaşayanları korku sardı

Yalova açıklarında Marmara Denizi'nde bir gün önce meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem uzmanı olarak sürekli bilgilendirmeler paylaşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan tatsız şokun hemen ardından CNN Türk kanalında canlı olarak yayınlanan bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, İstanbul'un Silivri ilçesi ile birlikte Gölcük ilçesinin arasında bir yerlerde 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un son değrem analizlerine ilişkin değerlendirmeleri şöyle:





"Depremin şiddeti düşük de olsa bulunulan yerin zemini önemli çünkü o yüzden çok hissediliyor. Bir de deprem yeri derin değilse sanırım 7 km civarında yani enerji geldiği için daha hissedilir oluyor. Günlük sismik aktiviteye baktığımızda Türkiye'de 50 ile 100 arasında değişiyor. Böylece her gün 50 ile 100 arasında bir deprem oluyor. Yine de biraz değişti. Bu genel sismik aktivitenin bir parçası olarak, Türkiye'nin tüm bölgelerinde depremler meydana gelmektedir. Aslında aynı durum Marmara'da da yaşanıyor. Yani günlük sismik aktivitemizde hissedebileceğimiz bir deprem, büyüklük olarak da hissedilir.

Bir sonraki depremi etkileyebilecek bir yerde olup olmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Yalova açıklarındaki bu deprem de bu ışıkta değerlendirilmelidir. Bu haritada gördüğünüz her kırmızı çizgi bir faydır ve bunlar 5.5'ten büyük depremlere neden olabilecek faylardır.

Türkiye'de deprem aktivitesi gösterir. Türkiye'de depreme neden olabilecek 500'e yakın fay var. Marmara bölgesi hakkında çok konuşulsa da aslında ana kollardan bahsediyoruz. Kuzeyden geçen bu ana kol, yani. her şey kırmızıyla çizilmiş ama 1912'de bir deprem olmuş ve Tekirdağ'ın bazı yerlerinde kesilmiş. İçerisi tehlikeli, bir yandan da 1999 yılında Kocaeli'ne girerek Gölcük'te son buldu.

"EN KÖTÜ SAHNE..."

Şimdi Silivri-Gölcük arasında en kötü ihtimalle 7.7.5'ten büyük bir deprem bekliyoruz. Peki Yalova depremi ne diyor? Marmara depreminden bahsederken hep ana akımdan bahsediyorsunuz. Ana gövde üzerinde değildir.

Bu deprem, büyük bir depremin beklenildiği ana kolda değildir. u koldaki depremin ana kuzey kol kadar büyük bir deprem üreteceğini düşünmüyorum. 6 eksik ama 7'yi bulamıyor. Bu biraz segmentasyon olayı. Tabii bu da Marmara bölgesinin aslında biraz anlı olduğunu gösteriyor. 5.8 Silivri depreminde bağlantı kesildi, trafik durdu. Teknik olarak, neden bahsettiğini görmeliyiz. Bu depremden kısa bir süre sonra 1.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Ancak bundan sonra büyük bir depremin geleceğini ifade etmek çok spekülatif olur."