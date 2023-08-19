Ünlü şeflerin sır gibi sakladığı o tarif ortaya çıktı: Bu efsane lezzeti kaçırmayın!

Çay saatinizin yanında her zamankinden farklı bir tat yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SIR GİBİ SAKLANAN BROWNİE TARİFİ

Çay ya da kahve içerken yanında atıştırmalık lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre. Lezzetli brownie yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 60 gram tereyağ, 100 gram bitter çikolata, 1 tane yumurta, 75 gram toz şeker, 50 gram esmer şeker, 1 tutam tuz, 70 gram un, 15 gram kakao, 1 çay kaşığı kabartma tozu. İlk olarak karışımınızı hazırlarken fırınınızı 180 derece ayarda ısıtmaya ayarlayabilirsiniz.





Daha sonra bir kabın içine un, kakao, kabartma tozu ve tuz eklenir. Küçük bir tava içinde tereyağı eritilir ve içine küçük parça çikolatalar atılır. Tavanın altı kapatılır ve çikolatalar tamamen eritilir. Bir karıştırma kabı içinde yumurta ve şeker rengi açılana kadar hızlı şekilde 5-6 dakika çırpılır. Üstüne çikolata ve tereyağlı karışım eklenir ve düşük devirde karışana kadar çırpılır. Daha sonra kuru malzemeler eklenir ve karıştırılır. Son olarak dondurma kaşığı ya da iki kaşık yardımıyla yağlı kağıt serilen fırın tepsisine aralıklı şekilde dizilir. Önceden ısıtılan fırında 9-10 dakika süreyle pişirilir. Eğer fazla pişirirseniz brownie kurur ve sert olur. Pişirme süresi o yüzden bu tarif için çok önemlidir.