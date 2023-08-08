Unutulan salgın tekrar hortladı! Onlarca köy ve mahalleye giriş çıkışlar yasak

O hastalığın geri gelmesiyle birlikte tam 15 köyde karantina süreci başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O HASTALIK GERİ GELDİ

Yapılan son açıklamalara göre Çorum Sungurlu Büyükincesu köyünde hastalık tespit edilmesiyle birlikte 15 köy ve merkez mahallelerde karantina süreci başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre şap hastalığı tespit edilmesi sonucunda Büyükincesu köyü ve çevre bölgesi karantina altına alındı. 10 kilometre çapındaki bölgede hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş çıkışları kısıtlandı.





Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam köy ve merkez mahalleler karantinaya alındı. Yalnızca Çiftlik Mahallesi karantina kapsamı dışında tutuldu. Meraya hayvan bırakılması da yasaklandı. Sungurlu İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kararı kapsamında şap hastalığının yayılımını önlemek ve kontrol altına almak için karantina kararı alındı. 15 bin hayvanın aşılamasının yapılması için çalışmalar başladı. Veteriner hekimler 7 bin 500 büyükbaş, 7 bin 500 küçükbaş hayvanın aşılamasını yapacaklar.