Uşak'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Vurdu: Yollar Beyaza Bürüdü

Uşak’ta akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası etkili olan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü; Uşak-İzmir karayolunda ulaşım aksadı.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:30
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:31
Uşak'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Vurdu: Yollar Beyaza Bürüdü

Uşak'ta sağanak sonrası dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kısa sürede etkisini artıran dolu kent genelinde ulaşımı zorlaştırdı

Uşak’ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından etkili olan dolu yağışı, kent genelinde yollar ve sokakları beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Uşak’ta beklenen yağış akşam saatlerinde başladı ve kısa sürede etkisini artırdı.

Kent merkezinde cadde ve sokakların beyaza dönmesiyle birlikte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı; görüş mesafesi ve yol yüzeyi olumsuz etkilendi.

Özellikle Uşak-İzmir karayolunda dolu birikmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri, bölgede grayder ile yol küreme çalışması yaptı.

UŞAK’TA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BAŞLAYAN DOLU YAĞIŞI, KENT...

UŞAK’TA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BAŞLAYAN DOLU YAĞIŞI, KENT GENELİNDE YOLLAR VE SOKAKLARI BEYAZA BÜRÜDÜ.

UŞAK’TA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BAŞLAYAN DOLU YAĞIŞI, KENT...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris'te Lodos Denizi Taşırdı: Dalgalar Metrelerce Yükseldi
2
Marmaris Çiftlik Koyu'nda 2 caretta caretta ölü bulundu
3
Bodrum'da Sağanak: Araç Sürüklendi, 7 Ev Su Bastı
4
Uşak'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Vurdu: Yollar Beyaza Bürüdü
5
Bursa'da Sağanak Sonrası Rögar Taştı: Emniyet Caddesi Göle Döndü
6
Eskişehir'de Ani Su Kesintisi: Veliler Tepki Gösterdi
7
Varto'da Kayan Tır Karayolunu Kapattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları