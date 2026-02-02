Uşak'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Vurdu: Yollar Beyaza Bürüdü

Uşak'ta sağanak sonrası dolu hayatı olumsuz etkiledi
Kısa sürede etkisini artıran dolu kent genelinde ulaşımı zorlaştırdı
Uşak’ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından etkili olan dolu yağışı, kent genelinde yollar ve sokakları beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Uşak’ta beklenen yağış akşam saatlerinde başladı ve kısa sürede etkisini artırdı.
Kent merkezinde cadde ve sokakların beyaza dönmesiyle birlikte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı; görüş mesafesi ve yol yüzeyi olumsuz etkilendi.
Özellikle Uşak-İzmir karayolunda dolu birikmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri, bölgede grayder ile yol küreme çalışması yaptı.
