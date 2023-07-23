Uşak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kemalöz Mahallesi 1. Pırlanta Sokak'ta ilerleyen M.Ş. yönetimdeki 01 TT 848 plakalı otomobil, Koru Park yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.İ, D.K. ve B.U. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.