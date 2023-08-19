Uzman isim açıkladı: Sıcaklıklar için kritik tarih 1 Eylül

Sıcak havalar etkisini göstermeye devam ederken Eylül ayı ile ilgili uyarılar uzman isimden geldi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYLÜL AYI SICAKLIK UYARILARI

Türkiye’de rekor sıcaklıklar etkisini her ilde göstermeye devam ederken vatandaşlar havaların ne zaman serinlemeye başlayacağını araştırıyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Öktem son sıcak günlerin 1 Eylül tarihi itibariyle yaşanacağını söyledi. Kerem Öktem konu ile ilgili şu sözleri söyledi;





‘1 Eylül tarihinde takvimsel olarak sonbahar mevsimi geliyor. Bu tarihten sonra her geçen gün sıcaklıklar azalacak. İç Anadolu bölgesinde gece saatleri yarından itibaren rahatlamaya başlıyor. Güney Marmara bölgesinde tatil yapıp denize girmek isteyenler 20 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerini değerlendirebilir. Rüzgar bazı günler rahatsız edebilir. 1 Eylül tarihinden itibaren serinleme bekleniyor.’