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Uzman isimden korkutan açıklama! Ankara depremi tetikledi: Tehlike büyüdü

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Uzman isimden korkutan açıklama! Ankara depremi tetikledi: Tehlike büyüdü
Yaşanan depremler sonrasında uzman isimlerden uyarılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ankara Kalecik'te gerçekleşen depreme dair Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu açıklamada bulundu. İşte tüm detaylar...

Yapılan ölçümler üzerine Kalecik'te 3.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası herhangi bir olumsuz sonuçla karşılanmadı. Yerin 7.42 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle diğer ilçelerde hafif oranda hissetmeler yaşandı. Bunun üzerine Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu değerlendirmelerde bulunu.

Başkentte deprem riskinin arttığı uyarıları yapılırken uzman isim Gökçeoğlu, deprem tehlikesini arttırıcı ya da başka bir depremi tetikleyici niteliğin olmadığının altını çizdi. Deprem Ankara'nin merkeze yakın olmasıyla özellikle yüksek alanlarda bulunan insanlar tarafından hissedildi. Bu durum Ankara'da deprem riskinin olduğunun ortaya çıkardı. Başkent ve çevresinde aktif faylarına MTA tarafından hazırlanan Türkiye Aktif Fay Haritası’ndan bakıldığında, Ankara’nın aktif faya sahip olmadığı bilgisi verildi.

ankara depremi

Ankara için korkulu durumlar gündeme gelirken en kritik kesim yaklaşık 100 km kuzeyindeki Kuzey Anadolu Fay zonunun segmentleri yer aldı. Bu durumun ise küçük depremlere sebebiyet vereceği ve büyük depremlerin oluşmayacağını göstermektedir.

Uzman Gökçeoğlu, Ankara Kalecik’te yaşanan depremin Çankırı fay zonundaki küçük bir parça üzerinde meydana gelmiş olmasının üzerinde dururken bağımsız olarak oluştuğunu gösteriyor. 

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