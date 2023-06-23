Uzmanlar Uyarıyor: Uzun Yolculuklarda Uyku Önemli

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde görevli Prof. Dr. Fidan, uzun yolculuklarda mutlaka dinlenmiş olarak yola çıkılması gerektiğini belirtti.

Ölümcül trafik kazalarının yaklaşık 4'te birinin uykusuzluğa bağlı olduğunu söyleyen Fidan, sürücülerin özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamaları gerektiğini vurguladı. Uyku ihtiyacının tam olarak karşılanmamış bir kişinin beyni, uykuya geçişi sağlayacak şekilde 'uyku baskısı' altında kalır ve kişinin uykuya direnme gücü azalır.

Prof. Dr. Fidan, erişkinlerde gerekli uyku süresinin kişiye göre değiştiğini ancak günde 7-8 saat uyumak gerektiğini belirtirken, en az 2 saatte bir mola verilmesi gerektiğini de hatırlattı. ABD'de uykusuzluk üzerine yapılan bir araştırmada trafik kazalarının yüzde 7'sinin uykusuzluktan kaynaklandığı bilgisini paylaşan Fidan, uyku bozuklukları olanların trafiğin yoğun olduğu bayram boyunca araba kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.