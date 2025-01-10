Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Vakıf Katılım Bankası, 2025 yılı için tüm çalışanlarına %30 zam ve ek %15 artış müjdesi verdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:00
Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Vakıf Katılım Bankası Zam Oranını Duyurdu

Bankacılık sektöründe gözler, Vakıf Katılım Bankası’nın son zam açıklamasına çevrildi. 2025 yılı için yapılan %30 zam, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çalışanların maaşlarına doğrudan yansıyacak.

Önceki Zam Tarihleri ve Oranları

Daha önce 01 Ağustos 2024 tarihinde banka, yönetici kadrosunun yanı sıra uzman yardımcıları ve diğer unvanlar için de zam yapmıştı. Bu kapsamda müdür ve üstü unvanlarda %15, asistan ve uzman yardımcılarında %17, diğer unvanlar için ise %16 oranında artış sağlanmıştı.

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Maaş Artışının Ayrıntıları

Banka, maaş zammına ek olarak, çalışanların görev yeri tazminatlarına da %15 oranında zam uyguladığını duyurdu. Bu karar, özellikle farklı bölgelerde görev yapan çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerini gidermeye ve çalışanların haklarını korumaya yönelik olduğu ifade edildi.

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