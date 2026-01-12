Vali Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz’ı Kabul Etti
Ziyarette kurum faaliyetleri ele alındı
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz’ı Valilik makamında kabul etti.
Gerçekleşen görüşmede Genel Müdür Muharrem Kiraz, kuruma ilişkin genel işleyiş, üretim çalışmaları ve mevcut projeler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
Vali Hacıbektaşoğlu, sunumda aktarılan bilgiler ışığında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Kiraz’a çalışmalarında başarılar diledi.
