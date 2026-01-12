Vali Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz’ı Kabul Etti

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz’ı Valilikte kabul ederek kurumun işleyişi, üretim çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:54
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:54
Ziyarette kurum faaliyetleri ele alındı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz’ı Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen görüşmede Genel Müdür Muharrem Kiraz, kuruma ilişkin genel işleyiş, üretim çalışmaları ve mevcut projeler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, sunumda aktarılan bilgiler ışığında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Kiraz’a çalışmalarında başarılar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

