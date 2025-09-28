Vali Şimşek ve Başkan Uzun'dan Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:58
Yerel yöneticilerden başsağlığı mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Şimşek, mesajında, Sivas'ın yetiştirdiği, Türk edebiyatının unutulmaz kalemlerinden, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Şimşek: "Türk kültür ve edebiyatına ömrünü adamış merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Uzun ise, açıklamasında, "Milletine ve memleketine sevdalı bir şairi, hemşehrimiz üstat Yavuz Bülent Bakiler'i kaybettik. Sevenlerine, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

