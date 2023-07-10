Valilik'ten az önce haber geldi! 15 Eylül'e kadar yapılamayacak! Saat 10.00'dan itibaren...

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları doğrultusunda önemli bir duyuru yaparak orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri duyurdu. Valilik tarafından yayımlanan genelgede, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve artan insan hareketliliğinin orman yangını riskini artırdığı belirtildi.

7 TEMMUZ 2023- 15 EYLÜL 2023 TARİHLERİ ARASINDA GİRİŞELR YASAK

Düzce Valiliği tarafından alınan karara göre, 7 Temmuz 2023 tarihinden 15 Eylül 2023 tarihine kadar Düzce sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu karar, orman yangınlarının önlenmesi ve doğal alanların korunması amacıyla alınan önlemler arasında yer alıyor.

Genelgeye göre, belirlenmiş piknik alanlarında saat 10:00 - 20:00 arasında ateşli piknik yapılabilirken, ormanlarda her türlü ateşin yakılması ve mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü gibi araçlarla ateşli veya ateşsiz piknik yapılması yasaklandı. Bu şekilde yangın riskinin artabileceği faaliyetlerin engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, ormanlık alanlarla ilişkisi olmayan köylerde ve mahallelerde bahçe atıkları, bitki örtüsü gibi yanıcı maddelerin yakılması ve çoban ile avcı ateşi yakılması da yasaklandı. Ormanlık alanlara yakın bölgelerde düğün ve benzeri organizasyonlarda yanıcı maddelerin kullanılması da yasaklar arasında yer alıyor. Bu kurallara uymayanlar hakkında idari yaptırımlar uygulanacak.

Valilik, bu tedbirleri alarak orman yangınlarının önüne geçmeyi ve doğal alanların korunmasını hedeflemektedir. Vatandaşlardan ise bu kurallara uymaları ve yangın riskini azaltmak için dikkatli olmaları istenmektedir.

Orman yangınlarının ülkemizde son yıllarda artması ve büyük orman alanlarının zarar görmesi, doğal kaynaklarımızın korunması konusunda ciddi bir endişe yaratmaktadır. Bu nedenle, Düzce Valiliği tarafından alınan ormanlık alanlara giriş yasağı gibi önlemler, orman yangınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için büyük önem taşımaktadır. Vatandaşların bu konuda duyarlı olması ve kurallara uyması, doğal alanların sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir.