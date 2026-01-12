Van'da Kırsal Mahallelerde Kartpostallık Kar Manzarası

Van’da etkili olan kar yağışının ardından dağlar, vadiler ve mahalle yolları tamamen karla kaplandı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler bölgede yaşayanları ve ziyaretçileri hayran bıraktı.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini artıran yağış, Van’ın yüksek kesimlerini ve kırsal mahallelerini beyaz bir örtüyle sardı. Kar kalınlığı yer yer yarım metreyi bulurken, sokaklar ve evlerin üzerindeki kar tabakası fotoğraflık manzaralar oluşturdu.

Zorluk ve estetik bir arada

Kar yağışı ulaşımda yer yer aksamalara neden olsa da bölge halkı bu koşullara alışkın. Mahalle sakinlerinin kar altındaki günlük yaşam mücadelesi devam ederken, yaz aylarında yemyeşil olan meralar ve akarsu boyları şimdi uçsuz bucaksız bir beyazlığa teslim oldu.

Karlı dağların eteklerinde yer alan yerleşim yerleri, havadan çekilen görüntülerle birer kartpostal görünümüne kavuştu; bölgedeki beyaz örtü hem estetik hem de zorlukları bir arada gösteriyor.

