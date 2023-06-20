Van'da 750 Metre Derinlikte Jeotermal Su Kaynağına Ulaşıldı

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile Erciş'te tarımsal alanda kullanılmak üzere başlatılan jeotermal kaynak suyu arama ve sondaj çalışmaları sürüyor. 750 metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı. Sondaj aracılığıyla saniyede 60 litre çıkarılan suyun sıcaklığı 65 derece olarak ölçüldü. Jeotermal su kaynakları sayesinde ilçede seracılık bölgesi kurularak topraksız tarım ve sebze yetiştiriciliği yapılması amaçlanıyor.