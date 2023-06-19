  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Van'da büyük talihsizlik! Kurban seçen adamı hayvan tepti!

Van'da büyük talihsizlik! Kurban seçen adamı hayvan tepti!

Yayınlanma:
Van'da büyük talihsizlik! Kurban seçen adamı hayvan tepti!
Van'da kurbanlık almak için gittiği ahırda hayvanın saldırısına uğrayan 8 çocuk babası Mahmut Uyğur, aldığı boynuz darbesiyle yaralandı. Kaval kemiği kırılan Uyğur, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Yakın zamanda taburcu olması planlanıyor.

Bahçesaray ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'ne kurbanlık almak adına gitmekte olan 8 çocuk babası 45 yaşındaki Mahmut Uyğur, büyükbaş hayvanın saldırısına uğradı. Aldığı boynuz darbesiyle yerde kalan ve bacağından yaralanan Uyğur, ihbar edilmesi üzerine olay mahaline gelmiş olan ambulansla ilk başta Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada kaval kemiğinin kırıldığı tespit eden tahlisiz vatandaş, ileri tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine yollandı. Burada da icra edilen başarı gösteren ameliyat sonucu sağlık durumu iyiye gitmekte olan vatandaş, yakın süreçte taburcu olacak.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Çorum Boğazkale'de Şiddetli Sağanak ve Taşkın Tehlikesi
Çorum Boğazkale'de Şiddetli Sağanak ve Taşkın Tehlikesi
Ata mesleği kalaycılık Sivas'ın Zara ilçesinde yaşatılıyor
Ata mesleği kalaycılık Sivas'ın Zara ilçesinde yaşatılıyor
Aman dikkatTunceli'de Sarı Yılan Görüntülendi
Aman dikkatTunceli'de Sarı Yılan Görüntülendi
O illere felaket gelecek! Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış uyarısı
O illere felaket gelecek! Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Çorum, Amasya ve Tokat'ta Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Çorum, Amasya ve Tokat'ta Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Ankara'da Sağanak Yağış Nedeniyle Yollar Su Altında Kaldı
Ankara'da Sağanak Yağış Nedeniyle Yollar Su Altında Kaldı
Kiracılar için kritik tarih geldi! Kiranız 10 bin TL birden artabilir
Kiracılar için kritik tarih geldi! Kiranız 10 bin TL birden artabilir