Van'da büyük talihsizlik! Kurban seçen adamı hayvan tepti!

Bahçesaray ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'ne kurbanlık almak adına gitmekte olan 8 çocuk babası 45 yaşındaki Mahmut Uyğur, büyükbaş hayvanın saldırısına uğradı. Aldığı boynuz darbesiyle yerde kalan ve bacağından yaralanan Uyğur, ihbar edilmesi üzerine olay mahaline gelmiş olan ambulansla ilk başta Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada kaval kemiğinin kırıldığı tespit eden tahlisiz vatandaş, ileri tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine yollandı. Burada da icra edilen başarı gösteren ameliyat sonucu sağlık durumu iyiye gitmekte olan vatandaş, yakın süreçte taburcu olacak.