Vanlı Antrenör İzzet Batmaz'ın Nostaljik Kaset Koleksiyonu

54 Yılda 5.200 Kasetlik Nostaljik Koleksiyon

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan İzzet Batmaz, 1970 yılından bu yana biriktirdiği 5.200 kasetle dikkat çekiyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm milli takım antrenörü olarak görev yapan Batmaz, müziğe olan tutkusunu kaset koleksiyonculuğuyla birleştirmiş durumda.

Kaset Biriktirmeye 15 Yaşında Başladı

15 yaşında hobi olarak kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, yıllar içinde bu hobisini tutkuya dönüştürdü. Kendisi, "Zaman içinde ilçemizde bulamadığım kasetleri başka illerden temin ettim. Bu kasetlerin serisini tamamlamak için birçok yolculuk yaptım." diyerek koleksiyonunun ne kadar zahmetli olduğunu ifade ediyor.

Çocuklarına Miras Bırakmak İstiyor

İzzet Batmaz, "Koleksiyonuma bir servet harcadım ama pişman değilim. Gerçekten mutluyum çünkü gençler bu kaset arşivini görerek geçmiş müziği anlayacaklar. Bunu çocuklarıma miras bırakmak istiyorum." diyor. Kasetlerini özenle koruyarak, bir arşiv niteliği taşıyan bu koleksiyonu geleceğe aktaracak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Oğlu Can Batmaz'dan Destek

İzzet Batmaz’ın oğlu Can Batmaz ise babasının koleksiyonuna katkıda bulunduğunu belirterek, "Son 20 yıldır bu projede yer alıyorum. Babamın efsanevi kaset koleksiyonu oluşurken birçok yere gitmek zorunda kaldık. Bu koleksiyon bizim için çok değerli." açıklamasında bulunuyor.

Nostaljik Bir Hazine

İzzet Batmaz, "Müslüm Gürses gibi birçok sanatçının albümleri burada. Belki de şu an birçok kişinin elinde olmayan eserler bizde mevcut." diyerek koleksiyonun kıymetini vurguluyor. Bu çalışmalarıyla geçmiş müziği yaşatmayı hedefliyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor. Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.