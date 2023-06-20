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Varşova Hayvanat Bahçesi'nde Kızıl Panda Kaçışı

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Varşova Hayvanat Bahçesi'nde Kızıl Panda Kaçışı
Polonya'nın Varşova Hayvanat Bahçesi'nde erkek kızıl panda Ponzu, partneri dişi kızıl panda Maja'dan sıkılarak kaçtı ve ağaca tırmanarak saklandı. İtfaiye ekipleri tarafından ağaçtan indirilen Ponzu daha önce de partneri Maja'nın bulunduğu kafesten kaçmıştı.

Varşova Hayvanat Bahçesi'nde Kızıl Panda Kaçışı

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Ponzu adındaki erkek kızıl panda, kafesinde dişi kızıl panda Maja ile birlikte kalıyordu. Ponzu'nun partneri Maja'dan sıkılıp yalnız kalmak istemiş olabileceğini öne süren hayvanat bahçesi görevlisi, erkek pandanın bir ağaca tırmanıp saklandığını anlattı.

Pandanın çok yükseğe tırmanması nedeniyle yardımcı olamadıklarını aktaran görevli, itfaiyenin müdahalesiyle Ponzu'nun ağaçtan indirildiğini belirtti. Ponzu'nun son olarak şubatta olmak üzere daha önce de partneri Maja'nın bulunduğu kafesten kaçtığı belirtildi.

Polonya medyasına konuşan Varşova Hayvanat Bahçesi görevlileri, aynı kafesi paylaşan erkek ve dişi kızıl pandaların arasındaki gerginliklerin, erkeklerin yalnızlık arayışına girmesine yol açabileceğini kaydetti.

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