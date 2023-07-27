Vatandaşın ulaşım derdi dağ oldu! Hemen kontrol edin, ücretsiz bilet hakkınız gitmiş olabilir

Her gün gelen zam haberleri artık vatandaşı isyan ettirecek duruma geldi. Ekmeğe, akaryakıta ve temizlik ürünlerine yapılan zam sonrası o şehirde toplu taşımaya da zam geldi. Detaylar haberimizde…







TOPLU TAŞIMA KULLANICILARINA YÖNELİK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK! 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÜCRETSİZ BİNİŞLER SONLANDIRILDI

Bir şehrimizde, 65 yaş üstü kişiler için yerel toplu taşımayla ilgili yeni bir karar için gündemdeydi. Herkesin konuştuğu karar, Burdur'da toplu taşıma işleten Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nden geliyor. Açıklamada, 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma ücreti ödemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, geçiş ücretlerinin alınmaya başlanacağı tarih de yer aldı.

Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlar, bazı üyeler ve bazı iş birimlerindeki çalışanlar için ücretsiz olan hizmet kademeli olarak kaldırılacak. Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından açıklanan karar gündemde önemli bir konu oldu. Kararın 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı. Sonuç olarak, ücretsiz biniş kartı 1 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek ve yukarıdaki gruplardan ücret alınacaktır.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından Burdur'da toplu taşıma hizmetlerinin devam etmesi için yeni bir karar alındı. Yeni karar açıklamasında tüm detaylara yer verildi. ÖTV artışına ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlara dikkat çekilen açıklamada, bulunan çözümlere yer verildi.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ve akaryakıt zammı sonrası devletin toplu taşıma sürdürülebilirliğine ilişkin yapılan hesaplamada, gerekli tutarın 20,00 TL olduğu ortaya çıktı. Ancak giderlerimiz ve toplu taşıma giderlerimiz karşılandı. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek ek ücret almak değil, ücretsiz ulaşıma son vermek olduğu kanaatine vardık. Hesaplamalarımıza göre günlük çalışan tüm araçların kapasite devir hızının taşınan ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına bölümü kişi başı ortalama 6,08 TL yolcu hacmi vermektedir. Burdur Özel Halk Otobüsü Kooperatifinin kararı, 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. .