Vatandaşlara resmen kıyamet günü verildi! O saatler arasında kızgın demire döneceğiz

Hey, sıcak günler geliyor, kavrulacağız! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporu yayımlandı ve ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-7 derece üzerine çıkacağı ifade ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise 2 Ağustos Çarşamba günü ısınmanın başlayacağını ve Perşembe ile Cuma günleri için bir sıcak hava dalgasının geleceğini söyledi. İşte detaylar..





SICAKLAR YENİDEN GELİYOR

Hava sıcaklıkları tüm yurtta etkili olmaya devam ediyor ve uzmanlar, özellikle belirli saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da yükseleceği ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı beklentisi hakim. İşte diğer ayrıntılar...





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporunda, hava sıcaklıklarının şu anda mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyrettiği belirtiliyor. Ancak bu durumun hafta ortasından itibaren daha da artarak ülke genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor. Yani, önümüzdeki günlerde resmen kavrulacağız.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen'in yaptığı açıklamaya göre, 2 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık artışı başlayacak ve ardından Perşembe ve Cuma günleri için sıcak hava dalgası bekleniyor. Bu günlerde dışarıda olmak oldukça zorlayıcı olabilir, bu yüzden mümkünse belirli saatlerde dışarı çıkmamakta fayda var.

Özellikle sıcaklığın artacağı günlerde güneşten ve sıcaktan korunmak, bol su tüketmek ve serin ortamlarda bulunmak önemli. Bu sıcak dalgası geçene kadar kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için dikkatli olmalıyız.

Unutmayın, önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisi altında olacağız, bu yüzden tedbirli olmak ve sağlığımızı korumak için önlemleri almamız gerekiyor. Sıcaklardan etkilenmemek için uygun saatlerde dışarı çıkmak, bol su içmek ve serin yerlerde bulunmak önemli. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için daha dikkatli olmalı ve onların sağlığını korumak için çaba göstermeliyiz.

Hey, sıcaklar geri dönüyor, kavrulacağız! CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artacağını söyledi. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri için bir sıcak hava dalgasının geleceği uyarısında bulundu. Bu dönemde Türkiye, Arap yarımadası üzerinden gelen Basra sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacak.

Geçen hafta yaşanan rekor sıcaklıkların ardından, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşmüştü ve rahat bir nefes almıştık. Ancak ağustos ayı ile birlikte tekrar aşırı sıcaklar geri dönüyor. Özellikle 2 Ağustos'tan itibaren hava sıcaklıklarının yükseleceği ve "eyyam-ı bahur" dönemi olarak adlandırılan boğucu günlerin yaşanacağı ifade ediliyor.

Meteoroloji'nin tahminine göre, 3 Ağustos'ta İstanbul'da sıcaklık 33 dereceye, İzmir'de 36 dereceye, Ankara'da ise 37 dereceye kadar çıkacak. Bu dönemde yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava bekleniyor.

Özellikle orman yangınlarına karşı dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bugün rüzgarlı olduğu için hissedilen sıcaklık düşük olabilir, ancak çarşamba gününden itibaren nem de artacak ve sıcaklar daha da hissedilir hale gelecek.

Marmara ve Ege bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da 29 derece, İzmir'de 36 derece sıcaklık bekleniyor. Ege'de de benzer şekilde sıcaklıklar yüksek olacak. Denizli'de 40 derece, Manisa'da 38 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Bu sıcak günlerde kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için tedbirli olmalıyız. Bol su içmeli, güneşten korunmalı ve serin ortamlarda bulunmalıyız. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için daha dikkatli olmalı ve onların sağlığını korumak için çaba göstermeliyiz.

Eyyam-ı bahur, yani "sıcak hava dalgası"na karşı dikkatli olalım ve meteoroloji raporlarını takip edelim. Sağlığımız için gerekli önlemleri alalım ve güneşin altında fazla kalmamaya özen gösterelim. Unutmayın, sıcaklarla başa çıkabilmek için dikkatli olmalı ve sağlığımızı korumak için gerekli önlemleri almamız gerekiyor.