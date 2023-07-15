Veliler ve öğrencileri sevindiren haber! Mansur Yavaş duyurdu: Ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karne alan öğrencilerin yüzünü güldürdü. Hem veliler hem öğrenciler mutlu olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANSUR YAVAŞ MÜJDEYİ VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş veli ve öğrencilerin yüzünü güldürecek haberleri duyurdu. Mansur Yavaş öğrenciler için ücretsiz yaz okulu açıldığını duyurdu.





Yaz okulları 1 Eylül tarihine kadar ücretsiz eğitim verecek. Mansur Yavaş haberi şu sözlerle duyurdu; 'Yaz Okulları süresince bilgi ve eğlence dolu derslere 25 bin Başkentli çocuk katılacak. AYM, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezlerimizde farklı branşlarda 1 Eylül tarihine kadar ücretsiz şekilde devam edecek.'