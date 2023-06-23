Yabancı Plakalı Otomobil Zeytinliğe Uçtu: 1 Yaralı

Orhangazi- İznik Kara Yolu, Keramet Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada İngiliz vatandaşı Sinan Uyan'ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe uçtu. Otomobil birden fazla ağacı kırarak 60 metre sürüklendikten sonra takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.