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Yabancı Plakalı Otomobil Zeytinliğe Uçtu: 1 Yaralı

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Yabancı Plakalı Otomobil Zeytinliğe Uçtu: 1 Yaralı
Orhangazi- İznik Kara Yolu'nda meydana gelen kazada yabancı plakalı otomobil zeytinliğe uçtu. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Orhangazi- İznik Kara Yolu, Keramet Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada İngiliz vatandaşı Sinan Uyan'ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe uçtu. Otomobil birden fazla ağacı kırarak 60 metre sürüklendikten sonra takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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