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Yağ kokusundan sonsuza kadar kurtulun! Ocakta kaynatınca her yer mis gibi kokacak

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Yağ kokusundan sonsuza kadar kurtulun! Ocakta kaynatınca her yer mis gibi kokacak
Mutfakta yapılan yemek kokularından bıkanlara mucizevi yöntem geldi. Yemek kokuları ve kızgın yağ kokusu derken mutfaktaki kötü kokulara artık son. İşte yağ ve yemek kokularının giderilmesi için yapılması gerekenler haberimizde.

Mutfakta enfes yemek kokusu ne kadar iştah kabartsada malesef ki gün sonunda ki o yağ kokusu tüm ev hanımların kabusu oluyor. Ne kadar sık temizlik yapılsa da kokunun günlerce kalıcılığını ve üstüne özellikle yemeği yağ da kızartarak yaptıysanız ne yaparsanız yapın koku çıkmıyor. İşte yağ ve yemek kokusuna anında çözüm olan o püf noktası...

KAHVE DEMLEYİN

Kafein yalnızca tazelenmiş hissetmenize yardımcı olurken bununla beraber istenmeyen kokularında önüne geçiyor. Kahve içerisinde bulunan nitrojenden ötürü kahvenin aroması yağlı kokuyu nötralize edilir.

SİRKELİ SUYU OCAKTA KAYNATIN

Tencereye yardım bardak sirke ve yarım bardak su eklenerek pişirmeye başlamadan önce kaynatılır. İkisinin karışımı üzerine kokuların emildiğini ve mutfağınıza pis kokunun yayılmasına engel olur.

yağ kokusunu giderme

LİMON KABUĞU

Yemeği yaptıktan sonra limon kabuğu ve karanfille beraber tarçını suda kaynatmak ise kesin çözüm olarak kullanılıyor. Hava temizleyici etkisiyle beraber buhar havayı arındırıyor. 

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