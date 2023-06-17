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Yağdan görünmeyen tavalarınızı sakın çöpe atmayın! Ovalamadan ilk günkü haline getirecek formülü deneyin

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Yağdan görünmeyen tavalarınızı sakın çöpe atmayın! Ovalamadan ilk günkü haline getirecek formülü deneyin
Çok zorlu bir durumda olan yağ bağlamış ve dibi yanmış bir tavayı bile, ustalıkla ve özenle temizleyerek adeta yeni gibi yapabilirsiniz. Bu işlem için özel bir ovma işlemi yapmanıza bile gerek yok. İşte ayrıntılar...

Dibi yanmış ve yağ bağlamış bir tavayı temizlemek için birkaç etkili yöntem bulunmaktadır. İşte tavayı eski haline getirmek için farklı kaynaklardan paylaşılan yöntemler...

TAVANIZI YAĞLARDAN ARINDIRMANIN YOLLARI

tava

Yöntem: Sirke ve Karbonat Karışımı

Tavanın içine bir bardak su ekleyin ve kaynatın.

1 ölçek beyaz sirke, 2 kaşık karbonat ve 1 bardak suyu karıştırın.

Karışımı tavaya dökün ve bir süngerle yağ ve yanık lekelerini temizleyin.

Tavanın ovalanmasına gerek kalmadan, lekelerin çoğu çıkacaktır.

Yöntem: Karbonat ile Ovma

Tavayı ocaktan alıp, 2 kaşık karbonatla ovun.

Karbonatı tavanın üzerine serpin ve ılık su ile ovun.

Yanık lekelerin çoğu çıkacak ve tavayı parlak hale getirecektir.

Yöntem: Kaynatma ve Karbonat

Yanmış tavanın dibini kaplayacak kadar su ve bulaşık deterjanını tava içine ekleyin.

Tavayı ocak üzerinde 15-20 dakika kaynatın.

Ardından tavanın içindeki yanıkları tahta bir kaşıkla temizleyin.

Son olarak, tavanın içine 5 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve tekrar kaynatın.

Karbonatı bir süngerle ovalayarak tavanın temizlenmesini sağlayın.

Bu farklı yöntemlerle dibi yanmış ve yağ bağlamış tavayı kolaylıkla temizleyebilir ve tekrar kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.

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