Yağdan görünmeyen tavalarınızı sakın çöpe atmayın! Ovalamadan ilk günkü haline getirecek formülü deneyin

Çok zorlu bir durumda olan yağ bağlamış ve dibi yanmış bir tavayı bile, ustalıkla ve özenle temizleyerek adeta yeni gibi yapabilirsiniz. Bu işlem için özel bir ovma işlemi yapmanıza bile gerek yok. İşte ayrıntılar...