Yağdan görünmeyen tavalarınızı sakın çöpe atmayın! Ovalamadan ilk günkü haline getirecek formülü deneyin
Dibi yanmış ve yağ bağlamış bir tavayı temizlemek için birkaç etkili yöntem bulunmaktadır. İşte tavayı eski haline getirmek için farklı kaynaklardan paylaşılan yöntemler...
TAVANIZI YAĞLARDAN ARINDIRMANIN YOLLARI
Yöntem: Sirke ve Karbonat Karışımı
Tavanın içine bir bardak su ekleyin ve kaynatın.
1 ölçek beyaz sirke, 2 kaşık karbonat ve 1 bardak suyu karıştırın.
Karışımı tavaya dökün ve bir süngerle yağ ve yanık lekelerini temizleyin.
Tavanın ovalanmasına gerek kalmadan, lekelerin çoğu çıkacaktır.
Yöntem: Karbonat ile Ovma
Tavayı ocaktan alıp, 2 kaşık karbonatla ovun.
Karbonatı tavanın üzerine serpin ve ılık su ile ovun.
Yanık lekelerin çoğu çıkacak ve tavayı parlak hale getirecektir.
Yöntem: Kaynatma ve Karbonat
Yanmış tavanın dibini kaplayacak kadar su ve bulaşık deterjanını tava içine ekleyin.
Tavayı ocak üzerinde 15-20 dakika kaynatın.
Ardından tavanın içindeki yanıkları tahta bir kaşıkla temizleyin.
Son olarak, tavanın içine 5 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve tekrar kaynatın.
Karbonatı bir süngerle ovalayarak tavanın temizlenmesini sağlayın.
Bu farklı yöntemlerle dibi yanmış ve yağ bağlamış tavayı kolaylıkla temizleyebilir ve tekrar kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.
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