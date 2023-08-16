Yağlı saçlardan tamamen kurtulmak mümkün! Bu 5 yöntem saç yıkamaktan kurtaracak

Saçların hızlı şekilde yağlanması günlük hayatta insanların başına büyük dert oluyor. Bu yöntemleri uygulayanın bir daha saçları yağlanmaz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAĞLI SAÇLARDAN KURTULMANIN YOLLARI

Bazı saçlar sık sık banyo yapılsa bile gün içinde bile yağlanabiliyor. Yağlı saçlardan kurtulmak için en önemli doğal yöntem elma sirkesidir. Elma sirkesi saçların yağlanmasını ve saçların dökülmesini engelliyor. Sirkenin suyla seyreltilip saçın yıkanması ve durulanması gerekiyor. Aloe vera da besleyici özelliği sayesinde yağ üretimini azaltıyor. Birkaç damla limon suyu, bir ya da iki çay kaşığı aloe vera suyu eklenerek bir bardak suyla karıştırılır. Şampuan kullandıktan sonra saça bu karışım sürülür ve saçlar durulanır. Yumurta sarısı da saçların kısa sürede yağlanmasını önemli ölçüde azaltır. Yumurta sarısı bir yemek kaşığı limon suyuyla karıştırılarak yeni temizlenen saça uygulanır.





Karışım 30-40 dakika bekletilerek soğuk suyla durulanır. Saf Hindistan cevizi yağı da birçok yağdan daha düşük moleküler özelliklere sahiptir ve saçlara gerekli olan parlaklığı sağlar. Sebum üretimini azaltır. Saç uçlarına ve saç diplerine saf Hindistan cevizi yağı sürülür ve birkaç saat açık bırakılarak saç durulanır. Son olarak argan yağı da saçların beslenmesini ve yağ dengesinin korunmasını sağlar. Sebum çıkışını da kontrol eden argan yağı kan dolaşımını hızlandırarak saçların yağlanmasını engeller. Çok fazla şampuan kullanımı saçlarda olan doğal yağların yok olmasını sağlar. Testosteron, östrojen ya da progesteron seviyelerinde değişiklik olması sebum salgılanmasını etkiler ve insanları farklı şekilde etkiler. Bu durum saç derisinde ya da saçlarda daha fazla sebum üretilmesini sağlayabilir. Fırçalar yıkanmadığı ve doğru şekilde bakılmadığı zaman da bakteri gibi durumlar oluşabilir. Bu durum yastık kılıfları düzenli olarak değiştirilmediği zaman da yaşanır. Bütün kir kafaya aktarılır. Nem ve terin fazla olması da vücut ısısının yükselmesine sebep olarak yağ bezlerinin daha fazla yağ üretmesini sağlayabilir.