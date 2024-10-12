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Yalova'da 11. Subaşı Kivi Festivali Coşkusu

Yalova'da düzenlenen 11. Subaşı Kivi Festivali, yerel üreticilerin desteklenmesi ve kivi tanıtımına yönelik önemli adımlar atan etkinliklerle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 21:45
Yalova'da 11. Subaşı Kivi Festivali Coşkusu

11. Subaşı Kivi Festivali Yalova'da Gerçekleşti

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Subaşı beldesinde 11. Subaşı Kivi Festivali düzenlendi. Bu önemli etkinlik, Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği iş birliğiyle Subaşı Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Vali Hülya Kaya'nın Açıklamaları

Festivalin açılışında konuşma yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova'nın kivi ve aronyasının değerli ürünler olduğunu belirtti. Kaya, bu ürünlerin sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi adına her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.

Kaya, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Araştırma Enstitümüz her geçen gün kiviye değer katabileceğimiz yeni çeşitler bulmaya çalışıyor. Bu çeşitleri yurtdışına patentleyerek ve üreterek daha fazla değer kazandıracağız. Mevcut ürünlerin tanıtımında daha kapsayıcı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz."

Kivi Üreticileri Birliği'nin Desteği

Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mutlu Çoban, üreticilerin sürekli bilgi alışverişinde bulunduğunu belirterek, Yalova kivisinin pazarda daha iyi bir şekilde yer alması için çalıştıklarını ifade etti. Çoban, "Yalova kivi markasını güçlendirmek için elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Kivili pasta kesimi ve halk oyunları gösterisi ile son bulan festivale; AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Milletvekili Tahsin Becan, kurum yetkilileri, kivi üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 11. Subaşı Kivi Festivali gerçekleştirildi....

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 11. Subaşı Kivi Festivali gerçekleştirildi. Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliğince Subaşı Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'nde organize edilen etkinlikte, Vali Hülya Kaya (sol 2) statları gezdi.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 11. Subaşı Kivi Festivali gerçekleştirildi....

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 11. Subaşı Kivi Festivali gerçekleştirildi. Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliğince Subaşı Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'nde organize edilen etkinlikte, Vali Hülya Kaya (sol 2) statları gezdi.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 11. Subaşı Kivi Festivali gerçekleştirildi....

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 11. Subaşı Kivi Festivali gerçekleştirildi. Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliğince Subaşı Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'nde organize edilen etkinlikte, Vali Hülya Kaya (sol 2) statları gezdi.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 11. Subaşı Kivi Festivali gerçekleştirildi....

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 11. Subaşı Kivi Festivali gerçekleştirildi. Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliğince Subaşı Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'nde organize edilen etkinlikte, Vali Hülya Kaya (sol 2) statları gezdi.

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