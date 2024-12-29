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Yangında Mahsur Kalan Kedi, Sağlık Ekipleri Tarafından Hayata Döndürüldü

Eyoğlu’ndaki bir yangında mahsur kalan kedi, sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürüldü. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:23
Yangında Mahsur Kalan Kedi, Sağlık Ekipleri Tarafından Hayata Döndürüldü

Eyoğlu'nda Yangında Kediyi Hayata Döndürdüler

Eyoğlu’nda, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi İnce Kaş Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangın, hem yapıda hasara neden oldu hem de bazı kişilerin dumandan etkilenmesine yol açtı.

Olay Anı ve Müdahale

Henüz bilinmeyen bir sebep ile çıkan yangın sonrası, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın, üst katlara sirayet ederken, binada bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla tahliye olabildi.

İtfaiye ekipleri, binanın içinde mahsur kalan 2 kişi ile birlikte sahipli bir kediyi de kurtardı. Ekipler, kediyi kurtarırken ona kalp masajı yaparak oksijen takviyesi sağladı.

Gözyaşları İçinde Kurtarma Anları

Kedinin sahibi, ekiplerin kedisi üzerindeki müdahalesini gözyaşları içinde izleyerek, yaşanan duygusal anlara tanıklık etti. Yapılan müdahale sonrasında kedi hayata döndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu öğrenilirken, yangın sonrası binada önemli hasarlar oluştu.

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