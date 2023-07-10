Yanınızda bu malzemeler yoksa sakın ATM'den para çekmeye kalkmayın! Milyonlarca kişiye uyarı yapıldı

Bankacılık işlemlerinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte birçok kişi para çekme işlemlerini ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Ancak, son yapılan uyarıya göre, yanınızda bez veya kağıt mendil bulunmadığı durumlarda ATM'den para çekmemeniz önerilmektedir. Alman basını, dolandırıcılık yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte vatandaşları bu konuda uyararak ATM'lerin temizlenmesini önermektedir.





Almanya'da yayınlanan bir haberde, ATM dolandırıcılıklarına karşı önlem almak için bez veya kağıt mendille temizlik yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu uyarıya göre, ATM'den para çekenlerin bıraktığı kalıntılar ve izler, ışıklandırma veya diğer adli tekniklerle görüntülenebilmektedir. Dolayısıyla, bu izlerden tuşlara hangi sırayla basıldığının belirlenebileceği ifade edilmektedir. ATM kullanıcılarının bu durumu engellemek için bez veya kağıt mendil kullanarak tuşları temizlemesi önerilmektedir.

Bu önlem, kişisel bilgilerin ve hesap güvenliğinin korunması amacıyla yapılmaktadır. Dolandırıcıların, ATM kullanıcılarının izlerini takip ederek hesap bilgilerine ulaşabileceği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, ATM kullanıcılarının temizlik alışkanlığı edinerek güvenliklerini artırmaları büyük önem taşımaktadır. Bez veya kağıt mendil gibi basit bir önlemle, dolandırıcılara karşı ek bir koruma sağlanabilir ve hesap bilgilerinin güvenliği sağlanabilir.

Unutmayın, ATM'den para çekerken güvenliğiniz için bez veya kağıt mendil bulundurun ve tuşları temizleyerek kişisel bilgilerinizi koruyun!