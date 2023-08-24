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  3. Yanmış tencerelerin ilacı meğer patatesteymiş! Uygulayınca gözlerinize inanamayacaksınız

Yanmış tencerelerin ilacı meğer patatesteymiş! Uygulayınca gözlerinize inanamayacaksınız

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Yanmış tencerelerin ilacı meğer patatesteymiş! Uygulayınca gözlerinize inanamayacaksınız
Günlük yaşamımızda karşılaştığımız ve hayatımızı büyük ölçüde etkileyen bazı sorunların çok basit çözümleri bulunuyor. Bu basit çözümlerle sorunlarınızı çözmek ve günlük hayatınızı kolaylaştırmak çok kolay. Hayatımızı kolaylaştıracak pratik bilgileri haberimizin detayında bulabilirsiniz..

Yanmış Tencereyi Patates İle Temizleme

Yanmış Tencereyi Patates İle Temizleme

Yanmış tava ve tencerelerden vazgeçmeden önce mutlaka patates ile temizleme yöntemini eneyin. Öncelikle yanan tavaya bir miktar tuz koyup bekletin. Bir süre beklemenin ardından yanan bölgeyi yarım patatesle ovalayın. Tencereyi suyla duruladıktan sonra bu işlemi gerektiği kadar tekrarlayın.

Ayak Ağrıları

Ayak Ağrıları

Ayak ağrısı yaşam kalitenizi etkileyebilir ve kendinizi perişan hissetmenize neden olabilir ancak bu ağrıdan kurtulmanın bazı çok kolay yolları vardır. Genellikle alışılmadık olan bu çok basit ve ucuz çözüm, 3. ve 4. ayak parmaklarının birbirine yapıştırılmasını içerir. Bu yöntemin kullanılması sinire eşit baskı uygular ve ayaktaki ağrıyı azaltır.

Ayakkabı Sıkması

Ayakkabı Sıkması

Yeni aldığınız ayakkabı giydiğinizde ayaklarınızı sıkıştırabilir. Bu durumdan kurtulabilmek adına buharlamadan sonra kalın çoraplı ayakkabı giymek veya sadece bir havluyu ıslatıp ayakkabının içine koyup tam oturacak şekilde oturtmak ve 24 saat bekletmek yeterlidir.

Paslı Bıçaklar

Paslı Bıçaklar

Paslanmış ürünler insan vücudu için çok tehlikeli olduğundan lütfen paslanmış ürünleri kullanmamaya dikkat edin. Aşırı paslanmış bıçaklardaki pası çıkarmanın çok pratik bir çözümü var. İlk yöntem yarım limonu tuzla karıştırıp bıçağınızı temizlemek için limonu kullanmaktır. Diğer bir yöntem ise bıçağınızı temizlemek için soğan kullanmaktır. Ekşi soğan sayesinde soğanı paslı bir bıçakla keserek veya bıçağı soğanın üzerine sürterek pas giderebilirsiniz.

Buhar İzleri

Buhar İzleri

Aynalar ve cam üzerindeki buhar izleri çirkindir ve aynaların kullanımını caydırır. Bu çirkin görünümü önlemek ve kullanıma engel olmak için diş macunu ve su yeterlidir. Seyreltilmiş diş macunu ile temizlenen yüzeyler buhar izi bırakmaz ve sorun kolaylıkla çözümlenir.

Halıdaki Mobilya İzleri

Halıdaki Mobilya İzleri

Herkes gibi siz de evinizin dekorunu değiştirdikten sonra halınızdaki mobilya izlerinden endişeleniyorsanız buz ve elektrikli süpürge bu sorunu kolayca çözebilir. Çizilen bölgeye buz koyun, erimesini bekleyin ve ardından vakumlayın. Bu yöntemi uyguladıktan sonra halıdaki mobilya izlerinin kaybolduğunu görebilirsiniz.

Birbirine Yapışan Bardaklar

Birbirine Yapışan Bardaklar

Geniş mutfak dolapları olmayan hemen herkesin karşılaştığı bu durum oldukça can sıkıcı olsa bile çözümü çok basittir. Bu yöntemi kullanmadan öncesinde bardaklarınızı ayırmak için uğraşmanız gereken günler geride kaldı. Bardağı buz küpleriyle birlikte kaseye yerleştirdikten sonra, bardağın ayrılmasını kolaylaştırmak için kaseye yavaşça sıcak su dökün.

Ellerde Yemek Kokusu

Ellerde Yemek Kokusu

Yemek pişirirken, güçlü yemek kokusu her yere yayılır. Bu garip durumdan kurtulabilmek için çelik kaşık yeterlidir. Kötü kokuların giderilmesi açısından ellerinizde oluşan yemek kokularını gidermek için yeterlidir.

Kavanozların Üzerindeki Etiketler

Kavanozların Üzerindeki Etiketler

Piyasadan aldığınız şişe bittiğinde kullanmak istemeniz çok doğal. Yıkandıktan sonra soyulan yapışkan etiketlere olan arzunuzdan vazgeçmeyin. Çünkü bu bilgi ile etiketlerden ve geride bıraktıkları yapışkan kalıntıdan kurtulabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için, gıda sınıfı margarini etikete uygulayın ve 10 dakika bekletin. Etiketler ve yapışkanlık bu yöntem kullanılarak kolayca çıkarılabilir.

Kuru Bakliyatlarda Böceklenme

Kuru Bakliyatlarda Böceklenme

Kuru baklagillerden böcek istilası hemen hemen herkesin başına gelmiştir ancak önlenmesi çok kolay bir sorundur. Öncelikle bakliyatları koyduğunuz kabın kapağının bakliyatların içeri girmemesi için sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Ayrıca kapta bulunan defne yaprağı baklagilleri solucan ve parazitlerden arındırır.

Yaşam
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