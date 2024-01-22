Yapması basit, yemesi leziz! Dilim dilim puf börek için bu malzemeler yeter

Yiyenlerin çok beğeneceği ve tadı damağınızda kalacak o börek tarifini sizler için derledik. Yapımı çok basit yemesi bir o kadar lezzetli. İşte muhteşem böreğin tarifi.

DİLİMLİ MUHTEŞEM BÖREK

Malzemeler

Beş tane yufka

Sosu için

Bir adet yumurta

Dört yemek kaşığı yoğurt

100 gram eritilmiş tereyağı

Bir çay bardağı süt

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir su bardağı soda

İki su bardağı beyaz peynir

Üç su bardağı kaşar peyniri

Yarım demet maydanoz

Bir paket kabartma tozu

Üzeri için

Bir adet yumurta

Bir yemek kaşığı yoğurt





Böreğe başlamadan önce ilk olarak sosu hazırlayalım. Börek sosu için yumurta, yoğurt, eritilmiş tereyağı, süt, sıvı yağ ve sodayı uygun bir kapta birleştirip tüm malzemeleri birlikte çırpın. Karıştırma işleminin ardından sıvıya beyaz peyniri, rendelenmiş kaşar peynirini, kıyılmış maydanozu ve kabartma tozunu ekleyip, eklenen malzemelerle birlikte hepsini karıştırmaya başlayın. Sosu hazırladıktan sonra yufkayı çalışma yüzeyine koyun ve hazırlanan sosla iyice kaplayın. Daha sonra ikinci yufkayı üstüne yayın ve sosu ikinci yufkanın üzerine tamamen yayın. Geriye kalan 3 parça yufkayı da aynı şekilde yapın. Son kat yufkayı da açtıktan sonra hazırlanan harcı üstüne koyup çok sıkı olmamasına dikkat ederek sarma işlemine devam edin. Yufka hamurunu 3 eşit parçaya bölün. Daha sonra tezgahtan aldığınız streç filmi açın, börek dilimlerinden birini çıkarın ve tamamını streç filme sarın. Diğerlerine de aynısını yapın ve buzdolabında bir saat kadar dinlendirin. Bir saat dinlendirdikten sonra hamuru buzdolabından çıkarıp dilimleyin. Kestikten sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Böreklerin üzerine sürmek için ayrı bir kapta bir yumurta ve bir yemek kaşığı yoğurdu çırpın ve böreklerin üzerine iyice yayın. Önceden 200 dereceye ısıtılmış fansız ayarda yaklaşık 40 dakika kadar alt üst olacak şekilde pişirin. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.