Yaptığınız kısıra bir çorba kaşığı bu malzemeden eklerseniz lezzetini hayran kalacaksınız! Bir çok ev hanımı meğerse bu sırrı saklıyormuş
En sevilen yöresel lezzetlerimizden birisi olan kısır, her evde muhakkak her hafta içersinde bir kere yapılan aparatifler arasında yerini alıyor. Eğer evinizde sık sık kısır yapıyorsanız, müjdeli haber geldi. Bu malzemeden sadece bir çorba kaşığı eklediğinizde kısırın lezzetine inanamayacaksınız. Yıllardır ev hanımları tarafından sır gibi saklanan o kısır tarifi...
Türk mutfağına ait kısır hem salata hem meze tarifi olarak kullanılır. Genellikle domates, bulgur, yeşil soğan, salatalık, maydanoz gibi malzemelerle harmanlanarak hazırlanır. Üzerine ise zeytinyağı ve limon suyu eklenerek servis edilir. Kısır özellikle de yaz ayları içersinde tercih edilen oldukça serinletici bir lezzettir. Vejetaryen ve vegan beslenenler içinde ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkar.
KISIRA BİR YEMEK KAŞIĞI EKLEMENİZ YETERLİ OLACAK
Birçok ev hanımı hanımı kısır yaparken yaptığı kısırın daha da lezzetli olması için bir çorba kaşığı ölçüsünde sirke ekleyerek yapar. Bu yöntemle beraber yapılan kısır gerçekten çok daha lezzetli olarak sofralarınıza geliyor.
KISIR TARİFİ MALZEMELERİ
- 2 yemek kaşığı ölçüsünde domates salçası
- 2 su bardağı ölçüsünde ince bulgur
- 1.5 su bardağı ölçüsünde sıcak su
- 1 çay bardağı ölçüsünde zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde pulbiber
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
- Yarım çay bardağı nar ekşisi
- 4 dal taze soğan yarım demet maydanoz
- 5-6 dal dereotu
- 5-6 dal yaprak nane
- 6-7 yaprak marul
KISIR TARİFİ YAPILIŞI
- İlk etapta 2 su bardağı ölçüsünde ince kısırlık bulguru geniş bir kabının içerisine alın.
- Üzerine ise 1.5 su bardağı ölçüsünde sıcak suyunuz ekleyerek streçle kapatın. Eğer streçiniz yoksa kapak yardımı ile de kapatabilirsiniz.
- Kısa bir süre içersinde bulgurlar suyu çekerek yumuşayacaktır. Bulguru kaşık yardımıyla karıştırarak, kalıp gibi olmasının önüne geçin.
- Üzerine ise iki yemek kaşığı domates salçası ve bir çay bardağı ölçüsünde zeytinyağı ekleyin. Bir tatlı kaşığı pulbiber, bir tatlı kaşığı tuz, iki limon suyu ve yarım çay bardağı nar ekşisini de eklemeyi unutmayın.
- Dört dal taze soğan 5 -6 yaprak nane, yarım demet maydanoz, 5 - 6 dal dereotu, 6 -7 yaprak ortaboy marul da ekleyip; tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra kısırınızın servise hazır. Herkese afiyet olsun!