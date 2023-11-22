Yaptığınız kısıra bir çorba kaşığı bu malzemeden eklerseniz lezzetini hayran kalacaksınız! Bir çok ev hanımı meğerse bu sırrı saklıyormuş

Türk mutfağına ait kısır hem salata hem meze tarifi olarak kullanılır. Genellikle domates, bulgur, yeşil soğan, salatalık, maydanoz gibi malzemelerle harmanlanarak hazırlanır. Üzerine ise zeytinyağı ve limon suyu eklenerek servis edilir. Kısır özellikle de yaz ayları içersinde tercih edilen oldukça serinletici bir lezzettir. Vejetaryen ve vegan beslenenler içinde ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkar.

KISIRA BİR YEMEK KAŞIĞI EKLEMENİZ YETERLİ OLACAK

Birçok ev hanımı hanımı kısır yaparken yaptığı kısırın daha da lezzetli olması için bir çorba kaşığı ölçüsünde sirke ekleyerek yapar. Bu yöntemle beraber yapılan kısır gerçekten çok daha lezzetli olarak sofralarınıza geliyor.

KISIR TARİFİ MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı ölçüsünde domates salçası

2 su bardağı ölçüsünde ince bulgur

1.5 su bardağı ölçüsünde sıcak su

1 çay bardağı ölçüsünde zeytinyağı

1 tatlı kaşığı ölçüsünde pulbiber

1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz

Yarım çay bardağı nar ekşisi

4 dal taze soğan yarım demet maydanoz

5-6 dal dereotu

5-6 dal yaprak nane

6-7 yaprak marul





KISIR TARİFİ YAPILIŞI