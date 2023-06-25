Yargıtay'dan Emsal Nitelikte Karar: Adres Değişikliği Bildirilmeyen Tüzel Kişilere Doğrudan Tebligat Yapılamaz

Vinç Makinası Operatörü İş Davası

Bir vinç makinası operatörü olarak çalışan işçi, iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmadan feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer ücret alacaklarının tahsili için İş Mahkemesi'ne başvurdu. Davalı şirketler ise ihale makamı olduklarını ve fesih bildirim tebligatının yapıldığını savundular. Mahkeme, son üç aylık dönem içerisinde ödenmeyen ücret alacağının tüm davalılardan, diğer alacakların ise diğer şirketten müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verdi. Ancak ikinci şirket avukatı, tebligattaki usulsüzlük sebebiyle kararı temyiz etti.

Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davacı işçinin adres değişikliği bildirmediği gerekçesiyle doğrudan tebligat yapılamayacağına dair emsal nitelikte bir karar verdi. Kararda, tebligatın gerçek ya da tüzel kişinin bilinen son adresinde yapılması gerektiği ve adres değişikliği durumunda yeni adresin derhal kaza merciine bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Tüzel kişiler bakımından resmi kayıtlardaki adreslerin esas alınacağı belirtilerek, mahkemenin davalı şirketine yapılan tebligatların iade gelmesi nedeniyle adres araştırması yapılmadan doğrudan tebligat yapılamayacağına karar verildi.