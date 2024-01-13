Yarın sabaha uyanmak istemeyeceksiniz! İstanbul, Ankara, İzmir eyvahlar olsun diyecek

Meteoroloji kaynaklarından herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yapıldı. Türkiye'nin çok soğuk bir cumartesi sabahına uyanması beklenirken daha da kötüsünün gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

Yarın sabaha uyanmak istemeyeceksiniz! İstanbul, Ankara, İzmir eyvahlar olsun diyecek
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Türkiye'de soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Karadeniz'den Marmara bölgesine doğru ilerleyen soğuk hava dalgasının ülkemiz açısından ciddi sonuçlar doğuracağı öngörülüyor. Meteoroloji kaynaklarından ardı ardına uyarılar gelmeye başladı.

Yetkililerin daha önce yaptığı değerlendirmelere göre cumartesi günü havanın çok soğuk olması beklenirken, pazar günü de havanın aşırı soğuk olması bekleniyor.

Bununla ilgili meteoroloji kaynaklarından bir açıklama geldi. Pazar gününün ülkemizde şu ana kadar 2024 yılının en soğuk sabahı olacağı öngörülüyor. Vatandaşlarımızın bu konuda önceden bilgilendirilmesinin avantajlı olacağı ileri sürülüyor.

Pazar günü için de aşağıdaki görsel paylaşıldı:

Meteoroloji hava durumu

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