Yarın sabaha uyanmak istemeyeceksiniz! İstanbul, Ankara, İzmir eyvahlar olsun diyecek

Türkiye'de soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Karadeniz'den Marmara bölgesine doğru ilerleyen soğuk hava dalgasının ülkemiz açısından ciddi sonuçlar doğuracağı öngörülüyor. Meteoroloji kaynaklarından ardı ardına uyarılar gelmeye başladı.

Yetkililerin daha önce yaptığı değerlendirmelere göre cumartesi günü havanın çok soğuk olması beklenirken, pazar günü de havanın aşırı soğuk olması bekleniyor.

Bununla ilgili meteoroloji kaynaklarından bir açıklama geldi. Pazar gününün ülkemizde şu ana kadar 2024 yılının en soğuk sabahı olacağı öngörülüyor. Vatandaşlarımızın bu konuda önceden bilgilendirilmesinin avantajlı olacağı ileri sürülüyor.

Pazar günü için de aşağıdaki görsel paylaşıldı:



