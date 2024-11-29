Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllü Osman Nergiz, Mesleği İçin Son Nefesine Kadar Mücadele Edecek

Ahşap Ustası Osman Nergiz, Sanatına Aşk ve Azimle Bağlı

Şanlıurfalı ahşap ustası Osman Nergiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül, 70 yaşındaki ustanın mesleğine olan bağlılığını ve sanatına duyduğu aşkı bir kez daha gözler önüne serdi. Nergiz, sanatını son nefesine kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Osmanlı Sanatının Yaşatıcılarından

Osman Nergiz, ahşap oymacılığı sanatını dedesi ve babası'ndan öğrendiği usullerle icra ediyor. Bu güzide sanat dalı, artık unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yer alıyor. Usta, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan su değirmeninden, Makedonya'daki Muratpaşa Camisi'nin kapısına kadar birçok eseri hayata geçirdi.

Öğrencileriyle Gurur Duyuyor

57 yıl boyunca sanatını icra eden Nergiz, pek çok öğrenci yetiştirerek topluma önemli katkılarda bulundu. "Yurt dışında Makedonya'da 3 yıl eğitim verdim. Orada Muratpaşa Camisi'ne kapı yaptık" diyen usta, çocuklarının da aynı sanata yönelik ilgi duyduğunu ifade etti. "Dört oğlum ve bir kızım, hepsi üniversite okudu ama hepsi ahşapla uğraşıyor," şeklinde konuştu.

Ödülü ve Gelecek Hayalleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı ödül ile duygularını paylaşan Osman Nergiz, "Bu yaşa geldikten sonra bunu hak ettiğimi zannediyorum. Memleketim için büyük bir onur," diyerek hislerini dile getirdi. Çalışmaya olan tutkusunu vurgulayan Nergiz, "Oturalı değil, hayatım boyunca çalışmak istiyorum. Atölyeye gelip bu önlüğü giydiğim zaman rahatlıyorum. Onun için mezara kadar burada olacağım," diyerek mesleğine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Şanlıurfalı ahşap ustası Osman Nergiz, mesleğini son nefesine kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Şanlıurfalı ahşap ustası Osman Nergiz, mesleğini son nefesine kadar sürdürmeyi hedefliyor.