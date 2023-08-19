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Yay burçları dikkat! Ağzınızdan çıkan her kelime yanlış anlaşılmaya müsait

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Yay burçları dikkat! Ağzınızdan çıkan her kelime yanlış anlaşılmaya müsait
Astrolojiye ilgisi olan insanlar internet üzerinden burçların günlük yorumlarını merakla araştırıyor. Yay burcu haftalık yorumları paylaşıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Bu haftaya dikkat Yay burçları! Her kelimenizden başka anlamlar çıkabilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

YAY BURCU HAFTALIK YORUMLARI 

Astroloji uzmanları her hafta burçları yakından ilgilendiren ve yaşanabilecek olayları paylaşmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan retro enerjileri her insanda kafa karışıklığına sebep olabilir. Yay burçlarının bu kafa karışıklıklarına daha çok dikkat etmesi gerekiyor. 

yay burcu haftalık yorumlRı

Eğer taşınma fikriniz varsa biraz daha bekletmeniz daha iyi olacaktır. Mail, mesaj, telefon gibi bilgilerinizi yedeklemeniz ve dolandırıcılıklara karşı dikkat etmeniz öneriliyor. Daha önce başvuru yaptığınız yerlerden dönüşler gelebilir. Dönüşleri değerlendirmek sorun olmayacaktır ancak şartların iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte çalışma düzeni sorgulanabilir. Yeni iş başvuruları yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Kariyerdeki eksikleri tamamlamak ve proje geliştirmek için verimli zamanlar. Yeni iş kurma düşünceniz varsa retro geçene kadar beklemeniz daha iyi olur. Aile ilişkileri ve üstlerle olan ilişkilerde yanlış anlaşılmalara dikkat.

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