Yay burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?

Bu hafta yay burçları finansal açıdan şanslı. Venüs, oğlak burcuna giriyor ve beklediğiniz paraları alıyorsunuz. Aslan Dolunayı ve Uranüs’ün Boğa’da ileri hareketi, mesleki ve kişisel hayatınızda yeni fırsatlar sunuyor.

Yay burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
Yayın Tarihi:

Aygül Aydın: 22 Ocak Haftası Haftalık Gündem

Yay ve yükselen yaylar bu hafta; finansal açıdan şanslısınız ve emeklerinizin karşılığını görüyorsunuz!

Bu hafta Venüs'ün oğlak burcuna girişi ile beklediğiniz paraları elinize geçiriyorsunuz. Akıllı yatırımlar yapabilir ve umduğunuz gelirleri sağlayabilirsiniz.

25 Ocak Aslan Dolunayı

Aslan Dolunayı, çalışmalarınızın ve amaçlarınızın önemini ortaya koyuyor. Kendi becerilerinizi en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz konulara yönelin.

27 Ocak'ta Uranüs Boğa'da

Uranüs Boğa'da geri hareketini bitirirken, mesleki hayatınız ivme kazanıyor ve yeni imkanlar doğuyor. Sağlığınız ve beslenmenizde kalıcı değişiklikler yapın.

Öne Çıkanlar
Galatasaray, ara transfer döneminde sessizliğini bozuyor! Buruk istedi Timur alıyor: Cimbom'a 18 milyon euroluk yıldız Galatasaray, ara transfer döneminde sessizliğini bozuyor! Buruk istedi Timur alıyor: Cimbom'a 18 milyon euroluk yıldız
Terazi burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak? Terazi burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
Yengeç burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak? Yengeç burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
Çok Okunanlar
Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 İşçi Ataması Yapılıyor! İşte Detaylar Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 İşçi Ataması Yapılıyor! İşte Detaylar Yapması basit, yemesi leziz! Dilim dilim puf börek için bu malzemeler yeter Yapması basit, yemesi leziz! Dilim dilim puf börek için bu malzemeler yeter İZENERJİ, Yüksek Maaşlı, En Az Ortaokul ve Lise Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak! İşte Aranan Şartlar İZENERJİ, Yüksek Maaşlı, En Az Ortaokul ve Lise Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak! İşte Aranan Şartlar İstanbul'dan o ile gitmek artık 80 dakika sürecek! Şehiriçi ulaşımdan bile kısa İstanbul'dan o ile gitmek artık 80 dakika sürecek! Şehiriçi ulaşımdan bile kısa e-Devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir! Tek tıkla paranızı hemen geri alın e-Devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir! Tek tıkla paranızı hemen geri alın Düzce Üniversitesi, Hasta Bakıcı, Hemşire, Güvenlik, Temizlik Görevlisi, Soför, Gassal Gibi Personel Alıyor Düzce Üniversitesi, Hasta Bakıcı, Hemşire, Güvenlik, Temizlik Görevlisi, Soför, Gassal Gibi Personel Alıyor