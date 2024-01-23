Yay burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?

Aygül Aydın: 22 Ocak Haftası Haftalık Gündem

Yay ve yükselen yaylar bu hafta; finansal açıdan şanslısınız ve emeklerinizin karşılığını görüyorsunuz!

Bu hafta Venüs'ün oğlak burcuna girişi ile beklediğiniz paraları elinize geçiriyorsunuz. Akıllı yatırımlar yapabilir ve umduğunuz gelirleri sağlayabilirsiniz.

25 Ocak Aslan Dolunayı

Aslan Dolunayı, çalışmalarınızın ve amaçlarınızın önemini ortaya koyuyor. Kendi becerilerinizi en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz konulara yönelin.

27 Ocak'ta Uranüs Boğa'da

Uranüs Boğa'da geri hareketini bitirirken, mesleki hayatınız ivme kazanıyor ve yeni imkanlar doğuyor. Sağlığınız ve beslenmenizde kalıcı değişiklikler yapın.