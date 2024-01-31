Yay burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Bu hafta Yaylar neler yaşayacak? Yeni ayın etkileri neler olacak?

Duygu Demir: Sevgili Yaylar ve Yükselen Yaylar 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu hafta oğlak ve kova burçlarının etkisi altındasınız. Maddi konularda hala endişeleriniz var ama ilişkiler ve insanlar sayesinde gelirinizi artırmak ve yatırım yapmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kova burcu üçüncü evinizi yönetiyor, bu da yakın çevrenizle iyi bağlar kurmanız, iletişim odaklı işler yapmanız, sosyal medya ve dijital platformlarda aktif olmanız, ortaklıklar ve işbirlikleri geliştirmeniz gerektiği anlamına geliyor. Kısa yolculuklar, kendinizi ifade etmek, öğrenmek ve eğitmek de bu hafta önemli konular olacak. Gökyüzünde sizi destekleyen güçlü bir enerji var.

Merkür Kova Burcunda

Pazartesi günü Merkür kova burcuna geçiyor ve poliçe ile kavuşuyor. Bu, aklınızdaki fikirleri değiştirmenize, güçlü insanlardan yardım almanıza, kararlı ve cesur olmanıza neden olacak. Telefonla, e-posta ile veya yüz yüze iletişim kurduğunuzda çok etkili olacaksınız. Cumartesi günü sabaha karşı 01:59’da yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni aya kadar konuşmalarınız ve görüşmeleriniz devam edecek. Yeni ay öncesinde perşembe ve cuma günleri hayatınızı akışına bırakın. Cumartesi günü yeni ay ile birlikte yeni kararlar alacaksınız.

Yeni Ayın Etkileri

Yeni ay, hayatınızın ve iş ortamınızın akışını, sağlık durumunuzu, günlük alışkanlıklarınızı ilgilendiren konularda size yeni bir bakış açısı getirecek. Endişelerinizden kurtulacak, net ve kesin kararlar vereceksiniz. Bazılarınız iş yerinde değişiklik yapmak isteyebilir, bazılarınız iş şeklinizi değiştirebilir, bazılarınız günlük rutininizi değiştirebilir. Sağlık, spor, diyet gibi konularda da yeni yaklaşımlar benimseyebilirsiniz. Ama asıl mesele sizinle ilgili kararlarınız, iletişim becerileriniz, projeleriniz ve yeni bir başlangıç yapmakla ilgili olacak. Belki bazı anlaşmalardan vazgeçebilir, bazı ilişkileri bitirebilir, kendinizi ifade ederken daha sert konuşabilirsiniz. Teknolojik bir cihaz almak isteyebilirsiniz, ama acele etmeyin, iyi araştırın, iyi düşünün. Elinizdeki cihazlara da dikkat edin, bozulabilir, kırılabilir, kaybolabilir. Bu anlamda sevgili yaylar, para konuları ve kararlarınız bu hafta en önemli şey olacak sizin için. Partneriniz varsa, onunla daha çok konuşacağınız, ama bazen de tartışabileceğiniz bir hafta olabilir. Yeni ayın kendisi yıkıcı etkilere de sahip, dikkatli olun lütfen. İletişim konusunda da dikkatli olun, sosyal medyada nasıl konuştuğunuz, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, dijital kimliğinizi nasıl oluşturduğunuz önemli. Son olarak şunu da söyleyeyim size, hacklenme ve siber güvenlik gibi konularda da sizin daha dikkatli olmanız gerekiyor. Mesajlarınıza biri sızabilir, e-postanız hacklenebilir, şifreleriniz çalınabilir, internet bankacılığınız tehlikeye girebilir. Hepimiz dikkat edelim, biraz daha temkinli olalım sevgili yay burçları.