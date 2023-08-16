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Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti! Sadece 5 malzemeyle sütlü irmik tatlısı! Bu tatlıyı yiyen bir daha isteyecek

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Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti! Sadece 5 malzemeyle sütlü irmik tatlısı! Bu tatlıyı yiyen bir daha isteyecek
Yalnızca birkaç malzemeyle evinizde rahatça tatlı yapabileceksiniz. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sütlü irmik tatlısı için gerekli malzemeler be tarif haberimizde.

Ansızın gelen misafirler için sadece 5 malzemeyle muhteşem tatlı yapmak mümkün. Yediden yetmişe herkesin seveceği sütlü irmik tatlısı için püf noktalar belli oldu. Sütlü irmik tatlısı malzemeleri nelerdir? İşte detaylar…

MALZEMELER 

9 yemek kaşığı irmik

 5 su bardağı süt (1 litre) 

10 yemek kaşığı toz şeker 

1 yemek kaşığı tereyağı 

1 paket vanilin 

1 çay kaşığı tarçın (servis için) 

sütlü irmik tatlısı

TARİF 

Derin tencereye süt eklenir ve irmik ile şeker eklenerek kaynatmaya bırakılır. Boza kıvamına gelene kadar karıştırarak dibini tutmamasına özen gösterin. Muhallebi kıvamına gelmesiyle vanilya ve tereyağı eklenerek altı kapatılırsak soğumaya bırakılır. Önceden su ile ıslatılan kalıba muhallebi eklenir. Hazırlanan irmik tatlısının buzdolabında 4 saat bekletilmesi öneriliyor. Soğuyan tatlı servis edilirken üzerine Hindistan cevizi, tarçın kullanılarak hazırlanır. Afiyet olsun.

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