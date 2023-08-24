Yaz bu yıl erken bitiyor! Tir tir titremeye hazır olun: Soğuk havalar o günden itibaren Türkiye'de

Ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, önemli bir uyarıda bulunarak İstanbul'a soğuk ve karlı bir kışın yaklaştığını duyurdu. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kış mevsiminin 27 Ağustos'ta başlayacağını ve bu sezonun "Farklı bir Sonbahar çünkü mutlak Sonbahar" olarak tanımlanabileceğini belirtti. Bu uyarıya dayanarak, meteoroloji uzmanları Türkiye'nin tarihi bir kışla karşılaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.



LEYLEKLER 15 GÜN ERKEN GÖÇ ETTİ





Leylek göç hareketlerini takip eden iklim bilimci Dr. Okan Bozyurt da leyleklerin erken göç hareketlerinin, soğuk ve kar yağışlı kış aylarının habercisi olabileceğini söyledi. Leyleklerin göç hareketlerini inceleyen Bozyurt'a göre, leyleklerin bu yıl yaklaşık 15 gün önce göçe başlamış olması, Kuzey Yarım Küre'nin soğuk kış aylarını işaret ediyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'a göre, bu erken göç hareketleri ve hava modelleri incelendiğinde 2023-2024 kış aylarının oldukça soğuk geçebileceği öngörüldü. Hava olaylarını izleme ve analiz etme konusunda uzman olan Bozyurt, bu yılın Avrupa'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini ve bu durumun leyleklerin erken göçüne yol açtığını açıkladı.

Leyleklerin erken göç hareketlerinin önceki yıllarda da benzer sonuçları doğurduğunu belirten Bozyurt, 1984 ve 1995 yıllarında yaşanan durumları örnek göstererek, bu tür gözlemlerin Kuzey Yarım Küre'nin soğuk ve zorlu kış aylarına işaret edebileceğini dile getirdi.

Kısacası, ünlü meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in uyarısı ve iklim bilimci Dr. Okan Bozyurt'un gözlemleri, önümüzdeki kış mevsiminin Türkiye için sert ve soğuk geçebileceği yönünde ciddi bir ihtimal olduğuna işaret etti. Leyleklerin erken göçü ve hava modelleri, bu senenin özellikle Avrupa ve Türkiye için soğuk ve karlı bir kışı getirebileceğine dair güçlü ipuçları sunuyor. Bu durum, yerel yönetimleri de karla mücadele ve hava koşullarına hazırlık konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.