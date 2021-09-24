Yazar Zafer Şatır'dan Istanbul Depremi icin tavsiyeler kitabi Satışa Başladı

Yazar Zafer Şatır'dan Istanbul Depremi icin tavsiyeler kitabi

Deprem Dönüşüm Projesi, mevcut satın alma sisteminde gelir ve tasarruf yetersizliği nedeniyle barınma amaçlı konut sahibi olamayan milyonlarca insanın ev sahibi olma hayallerini metrekare metrekare ev satın alma sistemiyle gerçeğe dönüştürürken; finansal yetersizlikler nedeniyle yenilenemeyen depreme dayanıksız 3 milyon adet konutu yenileyerek en az 1,5 milyon insanımızın beklenen Büyük İstanbul Depremi’yle yaşamını yitirmesini engellemeyi amaçlıyor.

Bilim insanlarımız tarafından 1999 sonrası 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığı %64 olarak açıklanan Büyük İstanbul Depremi için kalan süre en fazla 8 yıl ve bu oran %80’e yükselmiş durumda. Deprem risk oranı %80’e ulaşmış İstanbul, ne yazık ki depremi karşılamaya hazır değil. 2000 yılı öncesi inşa edilen (750 bin bina) yapıların %75’i, 2000 yılı sonrası inşa edilen (yaklaşık 500 bin bina) yapıların %17’si orta ve ağır hasar alabilir durumda.

İstanbul’da yaşayan konut sahibi olamayan alt gelir grubu için TOKİ tarafından yapılacak 10 bin adet konut için 2020 Ocak ayında gelen talep sayısı 376 bin. Yaklaşık olarak 40 kat bir talepten bahsediyoruz. Henüz temeli atılmamış, teslimi birkaç yıl sürecek, yapımı sırasında insanların kira ödemeye devam edeceği 2020 yılı rakamlarıyla 350 bin TL’ye mal olacak konutlar için gelen yaklaşık 40 kat başvuru, barınma amaçlı konut talebinin canlılığını gösteriyor. Deprem Dönüşüm Projesi kapsamında çeyrek altın alır gibi, metrekare metrekare ev satın alma ( m²: 3000 - 3500 TL) imkânı sağlandığında bu talep, 400 – 500 kata çıkabilir. Beklenen Büyük İstanbul Depremi karşısında itiraf edemediğimiz finansman sorununun çözümü aslında bu yüksek talep rakamlarında yatıyor. Müteahhitlerle bina sahiplerinin pazarlıkları arasına sıkışmış kentsel (rantsal) dönüşümün başarılı olamadığı sonuçlarıyla ortada. Yaklaşık 1,5 milyon insanımızın hayatı her türlü rant hesabından elbette ki daha değerlidir. Bina ve arsa bazlı dar çözümlerle bu sorunun çözülemeyeceğini hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz.

İmkânsız görünen bir hayalle, sonuçları çok ama çok acı sonuçlar yaşatabilecek büyük bir gerçeği aynı çözümde buluşturan Deprem Dönüşüm Projesi, insanımız için, ülkemiz için büyük bir fırsat sunuyor. Ülkemizin ve insanımızın geleceğini ya bir proje değiştirecek ya da bir deprem. Temiz çevre, sıfır trafik, en az iki milyon yeni istihdam, krizlerden arınmış, cari açık sendromundan kurtulmuş güçlü bir ekonomi, yeni bir ülke ve yepyeni bir yaşam için hep birlikte yola çıkmaya ne dersiniz?

Depremin kendisinin ve yaratacağı sonuçların binlerce kez tartışıldığı ülkemizde 1,5 milyon insanımızın hayatını kurtaracak rasyonel tek gerçek çözüm önerisini, bu büyük fırsatı Deprem mi Fırsat mı? isimli kitabında Yazar Zafer Şatır anlatıyor.